敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回2安打無失点で6勝目の権利を持って降板した。直後にMLB公式が1枚の画像を添えた“最新お知らせ”にファンは驚愕している。

大谷は初回から3イニング連続で三者凡退の好投。4回2死から、前回登板と合わせて9回2/3で初めての安打を許すも、続く4番アレナドを三ゴロに打ち取った。5回は三者凡退。6回に1死一、二塁のピンチを作るも併殺打で切り抜けた。規定投球回数には1イニング届かずも、防御率は驚異の0.74となった。

7回に2番手のジョナサン・ヘルナンデスがマウンドへ向かった4分後、MLB公式Xが1枚の画像を公開した。ドジャースの青いユニフォームに身を包み、汗をかいた大谷が拳を強く握りしめて口を大きく開け、豪快に咆哮する姿がマンガ風に描かれている。背景には白く鋭い集中線が無数に飛び散り、激しいタッチだ。

MLB公式は「大谷翔平：ダイヤのエース！ 彼は今シーズン、防御率0.74を記録している」と衝撃的な数値を画像とともに強調。米ファンから「現実離れしているよ」「エイリアンだ」などの声が上がっていたが、日本の人気漫画「ダイヤのA」をオマージュした様子のAI風の作画に日本のファンからは笑いが漏れている。

「今日全然こういうテンションじゃなかったけど」

「うん かっこ悪い」

「強者！」

「絶妙にダサい」

「なんかイマイチなんだよなこれ」

「生写真のほうがかっこいいもん」

大谷は、打っては4打数3安打、2四球だった。



（THE ANSWER編集部）