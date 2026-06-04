“クロミ”のアフタヌーンティーが登場へ！ ホテルニューオータニ博多で限定ドリンク＆特典も用意
サンリオの人気キャラクター“クロミ”とコラボした「KUROMI Afternoon Tea at Castillian」が、7月1日（水）から8月30日（日）までの期間、福岡・福岡市にあるホテルニューオータニ博多の館内レストラン「カステリアンルーム」で提供される。
【写真】限定デザインのミニポーチ付き！ アフタヌーンティーの詳細
■クロミの世界観を表現
今回提供される「KUROMI Afternoon Tea at Castillian」は、“中世のお城を思わせるクラシカルな空間に、おめかしをして遊びにきたクロミと楽しむ特別なアフタヌーンティー”をテーマに、クロミをイメージしたスイーツやセイボリーが楽しめる企画。
スイーツは、ドレスをイメージした「ブルーベリーカヌレ」や「チョコレートタルト」、「クロミマシュマロ」、「クロミマカロン」など9種類、セイボリーは、クロミの大好物“らっきょう”のタルタルソースを添えた「チーズコロッケ」や「クロミサンドウィッチ」など5種類がそろう。
また、「Ronnefeldt（ロンネフェルト）ティーセレクション」といったドリンク14種類に加えて、オプションメニューとして「KUROMI Cotton Trick（クロミコットントリック）」と「KUROMI Silky Float（クロミシルキーフロート）」の2種限定ドリンクも用意。クロミの世界観に包まれた特別なティータイムを体験できる。
さらに、アフタヌーンティーを注文した人には、博多織の献上柄を取り入れた限定デザインの「博多織ミニミニポーチ」をプレゼントするほか、ドリンク注文時には、1杯につき描き下ろしデザインの「オリジナルコースター」（全2種）がランダムで1枚配布される。
【写真】限定デザインのミニポーチ付き！ アフタヌーンティーの詳細
■クロミの世界観を表現
今回提供される「KUROMI Afternoon Tea at Castillian」は、“中世のお城を思わせるクラシカルな空間に、おめかしをして遊びにきたクロミと楽しむ特別なアフタヌーンティー”をテーマに、クロミをイメージしたスイーツやセイボリーが楽しめる企画。
また、「Ronnefeldt（ロンネフェルト）ティーセレクション」といったドリンク14種類に加えて、オプションメニューとして「KUROMI Cotton Trick（クロミコットントリック）」と「KUROMI Silky Float（クロミシルキーフロート）」の2種限定ドリンクも用意。クロミの世界観に包まれた特別なティータイムを体験できる。
さらに、アフタヌーンティーを注文した人には、博多織の献上柄を取り入れた限定デザインの「博多織ミニミニポーチ」をプレゼントするほか、ドリンク注文時には、1杯につき描き下ろしデザインの「オリジナルコースター」（全2種）がランダムで1枚配布される。