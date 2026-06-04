

2008年、右拳を胸に当てて往路優勝のゴールに向かう早大・駒野亮太 photo by アフロスポーツ





箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡

連載16：駒野亮太（早稲田大／2005、07〜08年）

いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。

すでに100回を超える歴史のなか、時代を超えて生き続けるランナーたちに焦点を当てる今連載。第16回は、2008年に早大の山上りとしてチームの12年ぶりの往路優勝に貢献した駒野亮太を紹介する。

連載・箱根駅伝名ランナー列伝リスト

【１年時の失敗を糧にした３・４年時】

順天堂大・今井正人、東洋大・柏原竜二、青山学院大・神野大地。「山の神」と呼ばれた選手以外に箱根駅伝の最長５区で"神クラス"のインパクトを残した選手がいる。2008年（第84回大会）に名門・早大に12年ぶりの往路Vをもたらした駒野亮太だ。

早稲田実高時代は3000m障害で活躍し、３年時はインターハイで４位に入っている。当時から「上り」が得意で、「箱根駅伝の５区で活躍できるかもしれない」という予感はあったという。しかし、すぐに適応できたわけではなかった。

箱根駅伝は１年時（2005年）に５区を任されるも区間12位。11位から15位まで順位を落としている。

「沿道の人が多いのにビックリしました。あれだけの声援のなかを走るのは初めてだったので、自分を見失いましたね。ペースもわからなくなってしまって、落ちついて走れなかったんです......」

レース後は、「もう走りたくない」という気持ちになったという。しかも、翌年（2006年）から５区が23.4kmの最長区間となり、駒野は戸惑っていた。

「20.9kmでも最後までしっかり走りきれなかったので、距離が伸びて、正直嫌だなと思いました。２年時は故障もあって出場できませんでしたが、実力もなかったので、僕を５区に起用するのは不安があったと思います」

箱根駅伝のあと、「一生懸命トレーニングをした」こともあり、３年時は関東インカレの3000m障害で４位と大躍進。箱根駅伝は５区を１時間21分55秒の区間８位でまとめて、チームは総合６位に入った。

この年、優勝したのが順大だ。５区の今井が１時間18分05秒の区間新記録を樹立。山の神でトップに立つと、復路も快走して、６年ぶりの栄冠に輝いた。

駒野は今井の姿を自分に重ねていたのかもしれない。主将として迎えたラストイヤーは1年間、箱根の山をイメージしてきたという。

「３年時は故障もあって思うような状態でスタートラインに立つことができなかったので、渡辺康幸駅伝監督と『５区で区間賞を取ろう』という計画を立てていたんです。１年間、ずっと箱根の山を意識して取り組みました」

駒野は、「走力をつける」だけでなく、「自分のリズム」と苦しくなってからの「粘り」をポイントに置いて、トラックレースに臨んだ。そして関東インカレは3000m障害で優勝した。

全日本大学駅伝は４区で区間４位。チームは４年ぶりに出場して、過去９年間で最上位となる５位に入った。その後はレースに出場せず、「５区」に集中。チームのメニューにプラスするなど「距離を踏むこと」を意識したという。

「16000mのペース走は20000m走に、1000m×10本は5000m×３本にしました。スピードで押していくよりは、１km３分00秒前後でカバーできる身体を作ろうと思っていたんです」

【大逆転劇で往路優勝フィニッシュテープへ】

そして2008年の正月、１年間を「山」のために費やしてきた男が芦ノ湖を臙脂に染める。

トップと１分27秒差の6位でスタートを切った駒野は５kmを15分13秒で通過すると、ギアを上げていく。目指すは小田原中継所を12秒前に走り出した駒澤大の背中だった。

「トップ争いまでいけるかなと感じていました。本格的な上りが始まるまでは体力を温存して、安西君に追いついてからが本当の勝負だと自分に言い聞かせていましたね」

最初の５kmは駒大・安西秀幸のほうが３秒速かったが、本格的な上りに入り、両者の差が縮まっていく。そして駒野は８kmすぎに藤色のタスキに追いついた。11km付近で山梨学院大を抜いてトップに立つと、12km過ぎに安西を引き離していく。

「宮ノ下の富士屋ホテルを左に曲がるところが、一番傾斜がきついんです。そこで一度揺さぶってみようと思っていました。無理に上げるのではなく、これまでと同じペースでいきました。そしたら安西君が離れてくれたんです。その後は、何がなんでも勝ってやるという気持ちでした」

苦手な下り坂は、「故障しても構わない」と頭から突っ込んでいくように駆け下りると、芦ノ湖が見えてきた。そして栄光の瞬間を前に、駒野は右拳で胸の「W」を何度も叩き、右手の人差し指を高々と掲げた。力強いゴールシーンには４年間の思いが詰まっていた。

「強い早稲田が帰ってきたことをアピールしたかったんです。胸の『Ｗ』に注目してもらうのが一番いいのかなと思ってやりました。あれを見て泣いちゃったという人もいましたし、よく知っている人からは『やりすぎだ』とも言われました」

12年ぶりの往路Vは鮮やかな大逆転劇だったが、駒野のタイムも衝撃的だった。

「５km以降のタイムはチェックしていませんでした。渡辺監督から『今井と変わらない記録で走っているぞ』という声を聞いたんですけど、タイムが間違っているのでは？ と思っていたぐらいです」

駒野の設定タイムは「１時間20分切り」だったが、山の神とわずか７秒差の１時間18分12秒で走破。区間２位の安西に１分26秒、区間10位の選手に３分29秒の大差をつける圧倒的な区間賞だった。

なお駒野が激走した３年後、名門・早稲田は18年ぶりの総合優勝に輝き、学生駅伝3冠を達成した。

●Profile

駒野亮太（こまの・りょうた）／1986年２月18日生まれ、東京都出身。早稲田実業高（東京）―早稲田大。トラックでは3000m障害の選手として活躍し、箱根駅伝では５区に３回出走。４年時は前年に順大・今井正人が樹立した区間記録に迫る記録で区間賞を獲得し、早稲田大としては12年ぶりの往路優勝のフィニッシュテープを切った。卒業後は早大職員として競走部のコーチを務めた。

【箱根駅伝成績】

2005年（１年）５区12位・１時間15分36秒

2007年（３年）５区８位・１時間21分55秒

2008年（４年）５区１位・１時間18分12秒