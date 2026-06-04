肉みそ素麺の献立【材料】（2人分）<肉みそ素麺>素麺(乾) 100g豚ひき肉 120g白ネギ 50g水煮タケノコ 50g酒 大さじ 1みりん 大さじ 1みそ 大さじ 1しょうゆ 小さじ 1サラダ油 大さじ 1/2キュウリ 1/2本<ショウガ、梅、かつお節、細ネギのスープ>ショウガ 1片梅干し 1個かつお節 3g小ネギ（細ネギ） 1本しょうゆ 小さじ 1お湯 300ml【下準備】1、＜肉みそ素麺＞の下準備をする。水煮タケノコ、白ネギはみじん切りにする。キュウリはせん切りにする。【作り方】1、＜肉みそ素麺＞を作る。フライパンにサラダ油を熱し、豚ひき肉を炒め、8割がた火が通ったら、長ネギ、水煮タケノコを炒める。2、(1)に酒、みりん、みそ、しょうゆを加え全体に火がとおるまで3分ほど炒める。3、素麺をゆで、キュウリと(2)をのせる。4、＜ショウガ、梅、かつお節、細ネギのスープ＞を作る。細ネギは、小口に切る。梅干しは細かく切る。ショウガはすりおろす。5、椀に、ショウガ、梅干し、かつお節、細ネギ、しょうゆを入れてお湯をそそぐ。【このレシピのポイント・コツ】肉みそは、電子レンジでも作ることができます。その場合は、豚ひき肉、水煮タケノコ、長ネギ、酒、みりんをよく混ぜて1分加熱し、みそ、しょうゆを加えてよく混ぜ合わせてから1分30秒ほど加熱し、取り出してよく混ぜてからサラダ油を加えて混ぜます。スープを冷たくして飲む場合は、1/3程度の熱湯でかつお節のうまみを出してから氷を加えてください。