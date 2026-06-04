【しっかり食べて痩せる】そうめんダイエットレシピ8選〜低カロリーなのにお腹も心も大満足！
つるっと喉越しの良いそうめんですが、単品だと栄養バランスが偏り、糖質過多になりがちです。
そこで今回は、生野菜や良質なタンパク質を組み合わせ、カロリーを抑えつつ満腹感を得られるダイエット中におすすめのレシピ8選をご紹介します。しっかり食べて、健康的に夏痩せを叶えましょう！
【使い勝手抜群】肉みそ素麺
甘辛い肉みそをたっぷりからめていただく、一皿で大満足の栄養満点そうめん。1人あたり295kcalと非常にヘルシーながら、タケノコやキュウリを大きめに刻んで歯応えを出すことで、自然と咀嚼回数が増えて満腹感が得られます。肉みそは、冷奴やレタス包みにアレンジしても絶品ですよ。
■大満足の食べ応え！ ヘルシーそうめんアレンジレシピ7選
いつもの麺つゆにオリーブオイルをひと回しするだけのスピードレシピ。オリーブオイルに含まれる良質な脂質は、トマトのベータカロテンの吸収を高め、お肌にうれしい相乗効果をもたらすとされています。つゆとオイルが分離しないよう、食べる直前にしっかり混ぜ合わせるのが、口当たりをなめらかにする秘訣です。
ダイエット中もお肉のタンパク質は必須。お湯にサッとくぐらせる豚しゃぶなら、余分な脂が抜けて驚くほどあっさり仕上がります。そうめんを茹でた鍋をそのまま使えば、片付けの手間も省けて一石二鳥。発酵食品であるキムチのほど良い酸味と辛みがアクセントになり、さっぱりとした食べ応えのある一杯です。
ニンジンや玉ネギなど、繊維質の豊富な野菜をたっぷり細切りにして加えた韓国風炒め。野菜のシャキッとした食感を残すことで、少量の麺でも大満足できます。炒め油を最小限に抑え、テフロン加工のフライパンで一気に仕上げるのがカロリーダウンのコツです。
タイの定番麺料理をそうめんで手軽に再現。ナンプラーの奥深い風味と、赤唐辛子に含まれるカプサイシンが発汗を促し、暑い季節にうれしい刺激を与えます。フォーとは一味違う、そうめんならではの細麺にタレがよくからみ、好みで砕いたアーモンドを散らせば、香ばしさと食感のアクセントが生まれます。
牛乳よりも低脂質な豆乳ベースの特製スープは、まるでお店のようなコク深い仕上がり。トッピングの肉みそは、鶏ひき肉を選んだり、大豆ミートへ置き換えることで、おいしさはそのままに脂肪分をグッと抑えられます。スープまで残さず飲み干したくなる、ヘルシーなのに罪悪感のない優秀な一皿です。
ゴーヤや太モヤシなど、水分を多く含む夏野菜をどっさり使った沖縄の郷土料理です。麺の量をいつもの半分に減らしても、野菜のボリュームでしっかりお腹いっぱいに。炒めすぎると水分が出てベチャッとしてしまうため、強火でサッと手早く煽り、素材のみずみずしさを閉じ込めるのが成功の鍵です。
使う油はタレに加えるごま油をごく少量だけという、限界までカロリーを削ぎ落とした和え麺です。火を使うのはそうめんを茹でるときだけなので、暑いキッチンに立ちたくない日にも重宝します。キムチの刺激的な辛さを、温泉卵のまろやかな黄身が包み込み、さっぱりといただけます。
■おいしく食べて、健康的な夏の美ボディへ！
ダイエットの成功の秘訣は、無理な食事制限ではなく「栄養バランスを整えること」。
糖質に偏りがちなそうめんも、肉のタンパク質や野菜の食物繊維をプラスすれば、立派なダイエットフードに進化します。
今回ご紹介した8つのアイデアを活用して、今年の夏はノンストレスでおいしいヘルシーライフを楽しんでみてくださいね！
※今回ご紹介したレシピは、そうめんにタンパク質や野菜を組み合わせたアレンジです。ダイエット中は、そうめんや具材の分量を調整しながら取り入れてください。また、市販の「糖質オフ麺」を活用するのもおすすめです。
(ともみ)
そこで今回は、生野菜や良質なタンパク質を組み合わせ、カロリーを抑えつつ満腹感を得られるダイエット中におすすめのレシピ8選をご紹介します。しっかり食べて、健康的に夏痩せを叶えましょう！
【使い勝手抜群】肉みそ素麺
甘辛い肉みそをたっぷりからめていただく、一皿で大満足の栄養満点そうめん。1人あたり295kcalと非常にヘルシーながら、タケノコやキュウリを大きめに刻んで歯応えを出すことで、自然と咀嚼回数が増えて満腹感が得られます。肉みそは、冷奴やレタス包みにアレンジしても絶品ですよ。
肉みそ素麺の献立
【材料】（2人分）
<肉みそ素麺>
素麺(乾) 100g
豚ひき肉 120g
白ネギ 50g
水煮タケノコ 50g
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
みそ 大さじ 1
しょうゆ 小さじ 1
サラダ油 大さじ 1/2
キュウリ 1/2本
<ショウガ、梅、かつお節、細ネギのスープ>
ショウガ 1片
梅干し 1個
かつお節 3g
小ネギ（細ネギ） 1本
しょうゆ 小さじ 1
お湯 300ml
【下準備】
1、＜肉みそ素麺＞の下準備をする。水煮タケノコ、白ネギはみじん切りにする。キュウリはせん切りにする。
【作り方】
1、＜肉みそ素麺＞を作る。フライパンにサラダ油を熱し、豚ひき肉を炒め、8割がた火が通ったら、長ネギ、水煮タケノコを炒める。
2、(1)に酒、みりん、みそ、しょうゆを加え全体に火がとおるまで3分ほど炒める。
3、素麺をゆで、キュウリと(2)をのせる。
4、＜ショウガ、梅、かつお節、細ネギのスープ＞を作る。細ネギは、小口に切る。梅干しは細かく切る。ショウガはすりおろす。
5、椀に、ショウガ、梅干し、かつお節、細ネギ、しょうゆを入れてお湯をそそぐ。
【このレシピのポイント・コツ】
肉みそは、電子レンジでも作ることができます。その場合は、豚ひき肉、水煮タケノコ、長ネギ、酒、みりんをよく混ぜて1分加熱し、みそ、しょうゆを加えてよく混ぜ合わせてから1分30秒ほど加熱し、取り出してよく混ぜてからサラダ油を加えて混ぜます。
スープを冷たくして飲む場合は、1/3程度の熱湯でかつお節のうまみを出してから氷を加えてください。
【材料】（2人分）
<肉みそ素麺>
素麺(乾) 100g
豚ひき肉 120g
白ネギ 50g
水煮タケノコ 50g
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
みそ 大さじ 1
しょうゆ 小さじ 1
サラダ油 大さじ 1/2
キュウリ 1/2本
<ショウガ、梅、かつお節、細ネギのスープ>
ショウガ 1片
梅干し 1個
かつお節 3g
小ネギ（細ネギ） 1本
しょうゆ 小さじ 1
お湯 300ml
【下準備】
1、＜肉みそ素麺＞の下準備をする。水煮タケノコ、白ネギはみじん切りにする。キュウリはせん切りにする。
【作り方】
1、＜肉みそ素麺＞を作る。フライパンにサラダ油を熱し、豚ひき肉を炒め、8割がた火が通ったら、長ネギ、水煮タケノコを炒める。
2、(1)に酒、みりん、みそ、しょうゆを加え全体に火がとおるまで3分ほど炒める。
3、素麺をゆで、キュウリと(2)をのせる。
4、＜ショウガ、梅、かつお節、細ネギのスープ＞を作る。細ネギは、小口に切る。梅干しは細かく切る。ショウガはすりおろす。
5、椀に、ショウガ、梅干し、かつお節、細ネギ、しょうゆを入れてお湯をそそぐ。
【このレシピのポイント・コツ】
肉みそは、電子レンジでも作ることができます。その場合は、豚ひき肉、水煮タケノコ、長ネギ、酒、みりんをよく混ぜて1分加熱し、みそ、しょうゆを加えてよく混ぜ合わせてから1分30秒ほど加熱し、取り出してよく混ぜてからサラダ油を加えて混ぜます。
スープを冷たくして飲む場合は、1/3程度の熱湯でかつお節のうまみを出してから氷を加えてください。
■大満足の食べ応え！ ヘルシーそうめんアレンジレシピ7選
さっぱり！ トマトとオリーブオイルめんつゆのそうめん
いつもの麺つゆにオリーブオイルをひと回しするだけのスピードレシピ。オリーブオイルに含まれる良質な脂質は、トマトのベータカロテンの吸収を高め、お肌にうれしい相乗効果をもたらすとされています。つゆとオイルが分離しないよう、食べる直前にしっかり混ぜ合わせるのが、口当たりをなめらかにする秘訣です。
夏にさっぱり！ 豚キムチのぶっかけそうめん
ダイエット中もお肉のタンパク質は必須。お湯にサッとくぐらせる豚しゃぶなら、余分な脂が抜けて驚くほどあっさり仕上がります。そうめんを茹でた鍋をそのまま使えば、片付けの手間も省けて一石二鳥。発酵食品であるキムチのほど良い酸味と辛みがアクセントになり、さっぱりとした食べ応えのある一杯です。
野菜たっぷり！ ごま油香るそうめんのチャプチェ風
ニンジンや玉ネギなど、繊維質の豊富な野菜をたっぷり細切りにして加えた韓国風炒め。野菜のシャキッとした食感を残すことで、少量の麺でも大満足できます。炒め油を最小限に抑え、テフロン加工のフライパンで一気に仕上げるのがカロリーダウンのコツです。
一年中楽しめる！ そうめんのパッタイ風 やみつきに
タイの定番麺料理をそうめんで手軽に再現。ナンプラーの奥深い風味と、赤唐辛子に含まれるカプサイシンが発汗を促し、暑い季節にうれしい刺激を与えます。フォーとは一味違う、そうめんならではの細麺にタレがよくからみ、好みで砕いたアーモンドを散らせば、香ばしさと食感のアクセントが生まれます。
麺つゆで作る！ まろやか担々風そうめん
牛乳よりも低脂質な豆乳ベースの特製スープは、まるでお店のようなコク深い仕上がり。トッピングの肉みそは、鶏ひき肉を選んだり、大豆ミートへ置き換えることで、おいしさはそのままに脂肪分をグッと抑えられます。スープまで残さず飲み干したくなる、ヘルシーなのに罪悪感のない優秀な一皿です。
そうめんチャンプルー ごま油香る 沖縄の郷土料理
ゴーヤや太モヤシなど、水分を多く含む夏野菜をどっさり使った沖縄の郷土料理です。麺の量をいつもの半分に減らしても、野菜のボリュームでしっかりお腹いっぱいに。炒めすぎると水分が出てベチャッとしてしまうため、強火でサッと手早く煽り、素材のみずみずしさを閉じ込めるのが成功の鍵です。
和えるだけ簡単！韓国風ビビンそうめん
使う油はタレに加えるごま油をごく少量だけという、限界までカロリーを削ぎ落とした和え麺です。火を使うのはそうめんを茹でるときだけなので、暑いキッチンに立ちたくない日にも重宝します。キムチの刺激的な辛さを、温泉卵のまろやかな黄身が包み込み、さっぱりといただけます。
■おいしく食べて、健康的な夏の美ボディへ！
ダイエットの成功の秘訣は、無理な食事制限ではなく「栄養バランスを整えること」。
糖質に偏りがちなそうめんも、肉のタンパク質や野菜の食物繊維をプラスすれば、立派なダイエットフードに進化します。
今回ご紹介した8つのアイデアを活用して、今年の夏はノンストレスでおいしいヘルシーライフを楽しんでみてくださいね！
※今回ご紹介したレシピは、そうめんにタンパク質や野菜を組み合わせたアレンジです。ダイエット中は、そうめんや具材の分量を調整しながら取り入れてください。また、市販の「糖質オフ麺」を活用するのもおすすめです。
(ともみ)