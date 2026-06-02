SIEの「27″ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」機能紹介トレーラーが公開
【27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き】 6月5日より順次予約開始 8月27日 発売予定 価格：49,980円
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」の機能紹介トレーラーを公開した。
「27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」は最大2560×1440の解像度に対応したQHD IPSディスプレイを搭載したゲーミングモニター。
プレイステーション 5およびプレイステーション 5 Proでは、セットアップの際に最適なHDR設定を自動で行なう“Auto HDR Tone Mapping”もサポート。最大120Hz、対応するPCおよびMacデバイスでは最大240Hzのリフレッシュレートに対応し、いずれもVRRをサポートしている。
また、DualSense ワイヤレスコントローラーおよびDualSense Edge ワイヤレスコントローラーを充電可能な充電フックも搭載されている。【27"ゲーミングモニター DualSense®充電フック付き 機能紹介トレーラー】
「FlexStrike™ ワイヤレスファイトスティック」および「27"ゲーミングモニター DualSense®充電フック付き」が8月発売決定！- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) June 1, 2026
「PULSE Elevate™ ワイヤレススピーカー」は今年後半に発売予定！
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