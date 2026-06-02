「ビッグダディ」こと、林下清志さんの元妻で、タレントの美奈子さんが6月2日、自身のインスタグラムを更新。日々の感情を綴った投稿を公開しました。

【写真を見る】【 美奈子 】 「なんでだよ！って叫びたい日だってある」SNSで本音を吐露 溢れる思いとファンへの決意を明かす





投稿では、「毎日いろんなことがあるよね」と書き出し、納得のいかないことや言いたいのに言えないことがあると正直な気持ちを明かしました。「なんでだよ！って叫びたい日だってある」とも綴り、心の内をありのままにさらけ出しています。









一方で、そんな毎日の中にも「クスッと笑える瞬間があったらそれだけでちょっとラッキーだよね」と前向きな言葉を添えました。「わたしの人生、ほんと色々ありすぎる。笑」としながらも、「だからこそおもしろい。ぜったいに負けないし」と力強く締めくくっています。















投稿には、岩場の海辺を探索する子どもたちや、足元に気をつけながら歩く女性、そして岩に腰掛けながら黒い小型犬を膝に抱いてくつろぐ美奈子さんなど、海辺での家族写真や風景写真が複数枚添えられていました。









この投稿に、ファンからは「色々あるけどお互い無理せず頑張りましょ」「ちゃんと美奈子さん、大好きな人には気持ち届いてます」「美奈子さんならどんなことも乗り越えられます」「いろんな人がいるので思うこともみんな違う。美奈子さんの思う通りに過ごしてほしいです」「自分らしい生き方はみんな素敵です」など、多くの共感やエールの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】