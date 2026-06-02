インスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が1日、自身のインスタグラムを更新。5月30、31日に出演したアイスショーの写真を公開すると、ファンの間に反響が広がった。

中井は5月30、31日にアイスショー「Fantasy on Ice」（幕張イベントホール）に初出演。インスタグラムに「初めての出演でしたがとっても楽しく、幸せな時間を皆さんと過ごせました！」などとつづった。

公開した写真は計20枚。現役を引退した坂本花織さんが得意のセルフィーで撮影した集合写真や、中井がキュートに舞う写真、舞台裏の写真などを投稿すると、ファンから様々な声が上がった。

「亜美ちゃんの笑顔最強」

「亜美ちゃんいつも可愛すぎる」

「衣装もめっちゃ可愛かった」

「楽しそうに滑ってるところほんとすきー」

「ちょっとJK感がある投稿嬉しい」

「亜美さん衣装髪型可愛すぎ」

「前髪どタイプです」

18歳の中井は、ミラノ・コルティナ五輪のフリー演技直後に右手を頬に当てるポーズで話題に。3月の世界選手権は9位でシーズンを締めくくると、5月4日にインスタグラムのアカウントを開設した。



（THE ANSWER編集部）