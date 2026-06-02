仏1部で活躍のイ・ガンイン…トロフィー掲げた場面が映らず

サッカーのフランス1部パリ・サンジェルマン（PSG）に所属する韓国代表MFイ・ガンインは現地5月30日、ハンガリーで行われた欧州チャンピオンズリーグ決勝のアーセナル戦にベンチ入りした。試合はPSGが1-1のまま迎えたPK戦を4-3で制し、連覇を達成。イ・ガンインは韓国人選手初の2季連続優勝を果たしたものの出番はなし。さらに表彰式での中継映像を巡り「パッシング論争」が巻き起こっている。

韓国紙「朝鮮日報」は「アジア選手だからまた人種差別？ イ・ガンインが優勝トロフィーを掲げる時に画面切り替え“パッシング論争”」という見出しの記事を掲載した。

記事によると、イ・ガンインは決勝での出場機会こそ得られなかったが、試合後はチームメートとともに笑顔で優勝セレモニーに参加していた。しかし、放映局が主要選手たちのトロフィーを頭上に掲げるシーンを順に生中継する中で問題が発生した。イ・ガンインの順番が回ってきたとたん、カメラは本人の姿を映さず、スタジアム全体をとらえた画面へと切り替わったというのだ。

この中継対応に対し、この記事は「アジア選手がトロフィーを掲げる瞬間をわざと外すやり方で人種差別をしたのだ」と非難。「過去、韓国や日本などアジア選手がトロフィーを掲げた時、放送局はわざわざ異なる画面を映したことが多かった」と指摘した。韓国では波紋が広がっているようだ。



（THE ANSWER編集部）