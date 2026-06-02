元KAT-TUNの上田竜也さんは6月1日、自身のInstagramを更新。嵐のラストライブを見る姿や、舞台『リプリー』大阪公演を終えた思い出のショットなどを披露しました。（サムネイル画像出典：上田竜也さん公式Instagramより）

写真拡大

元KAT-TUNの上田竜也さんは6月1日、自身のInstagramを更新。嵐のラストライブを見る姿や、舞台『リプリー』での思い出のショット、共演者からのメッセージなどを披露しました。

【写真】嵐ラストライブを見つめる姿

「木村了くんからは愛重めのメッセージ」

上田さんは「せっかくなら嵐の生配信みた最高の思い出を　そして舞台の素敵な思い出を投稿して記録に残しておこっと　木村了くんからは愛重めのメッセージとお菓子や食べ物が毎回楽屋や稽古場に置いてくれてました　板倉からは謎のダイイングメッセージ」とつづり、写真を6枚載せています。

嵐のライブ生配信を楽屋にてパソコンで見る姿、スーツ姿でたばこをくわえる舞台写真、「たっちゃんへ　イカ焼き　ソース　卵入り」と書かれた差し入れの写真などです。舞台を終えた充実感と仲間への愛情が伝わる投稿となりました。

コメントでは「たっちゃん嵐さん見届けられて良かった」「ちゃんと背筋伸ばして配信見てる　可愛い」「生配信でも姿勢良すぎ」「たっちゃん愛されてるなぁ」「共演の方々と本当に仲良しですね！」などの声が寄せられています。

活動終了の嵐

5月31日をもって活動を終了した嵐。世間では大きな反響を呼び、多くの芸能人がSNSでメッセージを寄せていました。各メンバーの今後の活動も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)