「姿勢良すぎ」上田竜也、嵐ラストライブを見つめる姿に反響「ちゃんと背筋伸ばして配信見てる 可愛い」
元KAT-TUNの上田竜也さんは6月1日、自身のInstagramを更新。嵐のラストライブを見る姿や、舞台『リプリー』での思い出のショット、共演者からのメッセージなどを披露しました。
【写真】嵐ラストライブを見つめる姿
嵐のライブ生配信を楽屋にてパソコンで見る姿、スーツ姿でたばこをくわえる舞台写真、「たっちゃんへ イカ焼き ソース 卵入り」と書かれた差し入れの写真などです。舞台を終えた充実感と仲間への愛情が伝わる投稿となりました。
コメントでは「たっちゃん嵐さん見届けられて良かった」「ちゃんと背筋伸ばして配信見てる 可愛い」「生配信でも姿勢良すぎ」「たっちゃん愛されてるなぁ」「共演の方々と本当に仲良しですね！」などの声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】嵐ラストライブを見つめる姿
「木村了くんからは愛重めのメッセージ」上田さんは「せっかくなら嵐の生配信みた最高の思い出を そして舞台の素敵な思い出を投稿して記録に残しておこっと 木村了くんからは愛重めのメッセージとお菓子や食べ物が毎回楽屋や稽古場に置いてくれてました 板倉からは謎のダイイングメッセージ」とつづり、写真を6枚載せています。
コメントでは「たっちゃん嵐さん見届けられて良かった」「ちゃんと背筋伸ばして配信見てる 可愛い」「生配信でも姿勢良すぎ」「たっちゃん愛されてるなぁ」「共演の方々と本当に仲良しですね！」などの声が寄せられています。
活動終了の嵐5月31日をもって活動を終了した嵐。世間では大きな反響を呼び、多くの芸能人がSNSでメッセージを寄せていました。各メンバーの今後の活動も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)