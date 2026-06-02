米クラシック3冠の最終決戦「第158回ベルモントS」（G1、6日、サラトガ、ダート2000メートル）は1日、出走馬9頭と枠順が確定した。

3冠初戦ケンタッキーダービー2着後、中1週となる3冠第2ラウンドのプリークネスSをパスし、中4週のここ一本に狙いを絞ったレネゲイド（牡3＝T・プレッチャー、父イントゥミスチーフ）が3倍でモーニングライン（主催者の想定オッズ）1番人気に設定されている。枠は4番に決まった。2冠制覇が懸かるケンタッキーダービー馬ゴールデンテンポ（牡3＝C・ドゥヴォー、父カーリン）は大外9番でモーニングライン5.5倍の3番人気となっている。

前走ケンタッキーダービー組は4着チーフワラビー（牡3＝W・モット、父コンスティチューション）、7着コマンドメント（牡3＝B・コックス、父イントゥミスチーフ）、10着エマージングマーケット（牡3＝C・ブラウン、父キャンディライド）を合わせ、5頭が出走する。

補欠から繰り上がりで出走したケンタッキーダービーで3着と好走し、プリークネスSでも4着と上位争いに加わったオシェリ（牡3＝D・ベックマン、父コネクト）は回避。今年は3冠皆勤馬が不在となった。ブラッドホース、デイリーレーシングフォームなど米国の地元メディアによるとオシェリはオハイオダービー（G3、6月20日、シスルダウン、ダート1800メートル）へ。また、プリークネスSを制したナポレオンソロ（牡3＝C・サマーズ、父リアムズマップ）はハスケルS（G1、7月18日、モンマスパーク、ダ1800メートル）を予定している。

米クラシック3冠はケンタッキーダービーからプリークネスSが中1週、プリークネスSからベルモントSが中2週と5週間で3戦のタイトな日程で争われる。今年のプリークネスSはケンタッキーダービー組3頭が出走し、オシェリが最先着、インクレディボルト（ケンタッキーダービー6着）が5着、ロブスタ（同14着）は9着だった。

昨年は唯一、ジャーナリズムが3冠皆勤を果たし、ケンタッキーダービー2着からプリークネスSを制し、ベルモントS2着。日本調教馬は16年にラニが3冠皆勤でケンタッキーダービー9着からプリークネスS5着、ベルモントS3着に入っている。

ベルモントSの出走馬（負担重量は57キロ）と枠順（馬番とゲート番は同じ）、騎手、モーニングラインは以下の通り。

1 ヴィトルヴィアンマン フレス 31倍

2 パワーシフト サエス 13倍

3 チーフワラビー アルバラード 4倍

4 レネゲイド オルティスJr. 3倍

5 オッティーニョ デービス 21倍

6 グロースエクイティ フランコ 13倍

7 コマンドメント ヴェラスケス 7倍

8 エマージングマーケット プラ 7倍

9 ゴールデンテンポ オルティス 5.5倍