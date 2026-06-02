4日のダイヤモンドバックス戦で今季10試合目の登板…DH兼で

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）に敵地で行われるダイヤモンドバックス戦に先発登板する。この際「投手兼DH」で打席にも立つと、デーブ・ロバーツ監督が明言した。日本のファンからはある事象を期待する声が上がっている。

米紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番ジャック・ハリス記者がダイヤモンドバックス戦の約2時間前、自身のXに「ショウヘイ・オオタニは水曜日の登板で、再び二刀流をすることになるだろうとデーブ・ロバーツが語った」とつづったもの。

大谷は今季、投手として9試合に先発し5勝2敗、防御率0.82という好成績を残している。しかし指名打者を兼ねて、打者としても出場したのはこのうち5試合だけ。特に打撃の調子を落としていた4月下旬から5月にかけては3試合連続で投手に専念した。

最近は5月20日（同21日）のパドレス戦、27日（同28日）のロッキーズ戦と二刀流起用時には2試合連続で先頭打者本塁打しており、日本のファンからも「3登板連続期待しちゃいますよね」「登板日にそのまま打席にも立つ二刀流はやっぱり特別感がありますね」「二刀流の日は先頭打者ホームランの日」「また先頭打者ホームランが出るか楽しみです」と期待の声が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）