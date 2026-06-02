2025年に放った63本のホームランがパッケージ化

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手とグローバルアンバサダー契約を締結する伊藤園は、22日より「『お〜いお茶』大谷翔平ホームランボトル」を発売する。2025年に放った全ホームランがパッケージに収録された逸品の発売に、ファンも驚きと喜びの声をあげている。

名場面がパッケージで蘇る。「お〜いお茶くん【公式】」のXは、「6/22『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』発売」と投稿。「2025年シーズンに大谷翔平選手が放った63本のホームランを描いたプレミアムデザインボトルが登場！」として、商品の写真が入ったバナーを添えている。

25年の大谷はレギュラーシーズンで55本、ポストシーズンでは8本の本塁打を放った。パッケージには、号数、日付、対戦相手と共に、フォロスルーや塁間で拍手する姿など本塁打にまつわる大谷の姿が収められている。「ぜひお店で見つけてくださいね〜」とつづった告知には、ファンから様々な声が届いている。

「毎回買うたびに何号のパッケージか気になりますね笑」

「流石に63本全てを集めるのは無理ゲー過ぎ でも集める人いるんだろうな」

「考えた人天才!!! 早く店頭で大谷翔平選手のお〜いお茶見たいなぁ」

「63本をセット販売してください！」

「伊藤園の気合いを感じる…！」

「大人の推し活の怖さを思い知らしてやる 63本コンプいただきます！」

「まじでハイセンスすぎる」

「今年の夏はお〜いお茶しか飲みません」

「全部集めないと」

今季、二刀流に本格復帰した大谷は、ここまで打率.280、10本塁打、31打点、OPS.895の打撃成績を残している。



（THE ANSWER編集部）