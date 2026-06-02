モー娘。牧野真莉愛、“新庄監督愛”さく裂のコスチュームでエスコン始球式に登場「最高」「さすが真莉愛ちゃんって思った」
モーニング娘。'26の牧野真莉愛（25）が1日、自身のインスタグラムを更新。前日5月31日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されたプロ野球交流戦「日本ハム×巨人」戦の始球式に登場した牧野は、日本ハム・新庄剛志監督の“顔”が全面にびっしりとプリントされ、裾には白とピンクのレースが施されたひときわ目を引くデザインのスカートで始球式に臨む様子を自身のSNSでも披露した。
【写真】“新庄監督”がびっしりのコスチュームで始球式に臨む牧野真莉愛
熱狂的なファイターズファンとしても知られる牧野。投稿では、「モーニング娘｡'26牧野真莉愛 ファーストピッチ ありがとうございました LOVE新庄 まりあより」とつづり、エスコンのマウンドで躍動する計6枚の写真を披露した。また、北海道日本ハムファイターズの公式Xでも、見事な“ノーバン投球”の様子が動画で公開されている。
ファンからは「新庄スカート笑ったわー！」「スカート見てさすが真莉愛ちゃんって思ったし似合ってる！かわいい」「ナイスピッチングでした そしてめっちゃ可愛いかったよ」「映像で見たのすごかったしカッコよかったよ〜！新庄さんの顔いっぱいスカートも最高」「真莉愛ちゃんらしくて最高！」「勝利の女神」「スカート笑笑」「真莉愛ちゃんのパワーでファイターズ完封でしたね」などのコメントが寄せられている。
熱狂的なファイターズファンとしても知られる牧野。投稿では、「モーニング娘｡'26牧野真莉愛 ファーストピッチ ありがとうございました LOVE新庄 まりあより」とつづり、エスコンのマウンドで躍動する計6枚の写真を披露した。また、北海道日本ハムファイターズの公式Xでも、見事な“ノーバン投球”の様子が動画で公開されている。
ファンからは「新庄スカート笑ったわー！」「スカート見てさすが真莉愛ちゃんって思ったし似合ってる！かわいい」「ナイスピッチングでした そしてめっちゃ可愛いかったよ」「映像で見たのすごかったしカッコよかったよ〜！新庄さんの顔いっぱいスカートも最高」「真莉愛ちゃんらしくて最高！」「勝利の女神」「スカート笑笑」「真莉愛ちゃんのパワーでファイターズ完封でしたね」などのコメントが寄せられている。