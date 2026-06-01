「ドジャース９−１フィリーズ」（３１日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（２７）が、ロサンゼルスでのフィリーズ戦に先発し、５回１／３を４安打無失点で５勝目（４敗）を挙げた。メジャー自己最多タイ１０三振を奪う力投で、この日が５４歳の誕生日だったロバーツ監督を白星で祝った。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で５打数２安打。５月最後の試合をマルチ安打で締めた。

直球との落差２７キロのカーブで、４番マーシュを凍り付かせた。自己最多タイ１０個目の三振を奪った山本がマウンド上で柔らかな笑みを浮かべた。六回途中１０４球の力投。地元ファンのスタンディングオベーションがすべてを物語っていた。

２日間にわたるブルペン調整を経て臨んだ試合。立ち上がりから三振を量産した。一回は自軍捕手の２度のＡＢＳチャレンジで２三振を記録。三回までに５Ｋ、ノーヒットの快投を披露した。

最大の試練は五回、１死二、三塁の場面。「一発を許すのが一番ダメだったので丁寧に投げました」。昨季２冠を獲得し、今季もＭＬＢ最多２２発のシュワバーと、２１年首位打者ターナーを連続で三振に斬り、本拠地を熱狂させた。

球数がかさみ、６回を投げきることはできなかったが、「しっかり強いボールを投げ込んでいけた」と山本。登板間の調整を振り返りながら「感覚以上にスピードが出ている感じが久しぶりにあった。新しく、いい感覚だった」と手応えを強調した。

自身の誕生日に白星を贈られたロバーツ監督は五回の投球を「試合の分岐点。ゼロで切り抜けたのはエースの証しだ」と絶賛。「由伸や翔平のすごさはベストの状態でなくても５回以上を投げられるところだ」とも言った。ド軍は５月１３日以降、１７戦１４勝。直近３登板で防御率０・９３という山本の安定感が、チームの快進撃を後押ししている。