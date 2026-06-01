伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION / PHONO TONES)、山森大輔(SKA SKA CLUB / ROCK’A’TRENCH)、畠山拓也、MIYAによる4ピースバンドName the Nightが本日6月1日、新曲「Deep Dive」を配信リリースした。

新曲「Deep Dive」は、MUSIC inn Fujieda (ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文を創立者とするAPPLE VINEGAR -Music Support-が土蔵を改修して整備された音楽制作スタジオ)にて一発録りでレコーディングされたもの。前作のロックな音像とは一転、幻想的な仕上がりはName the Nightの拠点である夜の鎌倉を彷彿とさせるものだ。シンプルに削ぎ落とされた少ない音数がバンドのグルーヴ感を際立たせ、厳選されたシンセサイザーの音色が楽曲の景色をより深く演出するなど、シンプルながらもバンドの懐の深さを感じさせる。

Name the Nightは9月14日、大阪にて自身主催ツーマンイベント＜Name the Night x PAHUMA side B 2-MAN SHOW in Osaka supported by放送芸術学院専門学校＞を開催することも決定。加えて同日、2年前から毎年一緒にミュージックビデオを制作している放送芸術学院専門学校の生徒達と年内リリース予定曲のミュージックビデオ撮影を実施する。この撮影にはツーマンイベントのチケット購入者を招待するとのことだ。

なお、Name the Nightは11月よりワンマン東名阪ツアー＜名前のない夜が終わるまで＞を開催することも決定している。

■新曲「Deep Dive」

2026年6月1日(月) 配信開始

配信リンク：https://orcd.co/deepdive-namethenight

Format：Digital

Label：SLEEPY SHEEP RECORDS

Name the Night (LOGO)

■ツーマン＜Name the Night x PAHUMA side B 2-MAN SHOW in Osaka＞supported by放送芸術学院専門学校

9月14日 (月) 大阪・心斎橋CONPASS

open19:00 / start19:30

▼チケット

4,500円 +1drink

販売開始：6月1日 (月)18:00〜

購入：https://namethenight.stores.jp

※MusicVideo撮影についてはチケット購入ページをご確認ください。

■東名阪ワンマンツアー＜名前のない夜が終わるまで＞

11月13日(金) 大阪・心斎橋 CONPASS

open19:00 / start19:30

11月14日(土) 愛知・名古屋 K.D ハポン

open18:30 / start19:00

12月06日(日) 東京・新代田 LIVE HOUSE FEVER

open17:00 / start17:30

▼チケット

5,200円 (drink代別)

詳細：https://namethenight.stores.jp

■イベント出演情報

＜Rockroshi Starry Music Festival 2026＞

10⽉10⽇(⼟) 六呂師⾼原(福井県⼤野市)

open11:00 / start12:00

詳細：https://starrymusic.camp