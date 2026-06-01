サムスン電子が1日、取引時間中で時価総額2000兆ウォンを突破し韓国証券市場史上初めで時価総額2000兆ウォン時代を開いた。

韓国取引所によると、この日午前11時44分基準でサムスン電子の株価は前営業日より9．31％上昇した34万6500ウォンで取引された。

これによりサムスン電子の時価総額は2025兆7355億ウォンと集計された。韓国の上場企業で時価総額が2000兆ウォンを超えたのはサムスン電子が初めてだ。

サムスン電子は最近次世代広帯域メモリー（HBM）製品であるHBM4Eのサンプルを世界で初めて出荷したと発表したのに続き、人工知能（AI）半導体市場成長の期待感まで加わり強い上昇を見せている。

時価総額2位のSKハイニックスも上昇の流れが続いているが格差は再び広がっている。同時刻にSKハイニックスの時価総額は1689兆8173億ウォンでサムスン電子の83．42％水準だ。

市場ではAI半導体需要拡大とメモリー業況改善への期待感がサムスン電子の株価を押し上げていると分析している。

この日韓国総合株価指数（KOSPI）が取引時間中に8800を突破し過去最高値を更新した中で、サムスン電子の時価総額2000兆ウォン突破も韓国証券市場の新たな里程標と評価されている。