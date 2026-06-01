沖縄県辺野古沖で小型船が転覆し、研修旅行中だった同志社国際高校の生徒と船長が死亡した。国土交通省と内閣府は、死亡した金井創船長（71）を海上運送法違反の疑いで刑事告発した（5月22日）。亡くなった高校2年生の武石知華さん（17）の遺族は「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」というnoteで情報発信を続けている。遺族の許可を得て、全文を転載する。（ダイヤモンド・ライフ編集部）

事故後からの流れ 3月19・20日

2026年4月17日 23:03

事故後4日目、5日目の内容を時系列で記します。内容は、学校、ツアー会社、海上保安部に対し、大きな誤りがないことを確認済みです。

調査や捜査に影響を与える可能性のある内容は省いております。

内容は主に、長女のメモをベースにしています。

時刻表記はおおよそのものです。

移動手段やホテルについては、記述がないものは全額学校負担でツアー会社手配のものとなっています。

報道機関の方々へ：Noteで私が投稿するすべての文面や写真については、報道や記事において、自由に利用いただいて問題ありません。

3月19日（木）

6:30

知華が事故当日の朝に友達と写真を撮ったビーチへ。知華の写真とともに家族写真を撮る。

8:30

ホテルをチェックアウトし、安置所へ。

9:30 安置所

安置所にはすでに校長先生、学年主任、法人部長、ツアー会社社長含む3名が待っていた。出棺前にお化粧直しをして納棺。空港まで一緒に向かう。

11:00 空港着

カーゴエリアで遺体の搬入に立ち会う。

貨物としてではなく、乗客として乗せてあげたく、長女がJALの搭乗の音楽をスマホで流す。大勢のJAL職員の方の温かい心遣いに救われた。

11:30 海上保安部の方が今後の流れを説明

午後 羽田空港に到着

到着ロビーではツアー会社副社長含む数名が待機しており、謝罪を受ける。

カーゴエリアでは、職員の方々が、遺体の積み下ろしが他の方から見えないよう、知華を車に乗せるまでコンテナで壁を作り、到着の音楽を流してくれていた。

葬儀社手配の車で遺体を実家近くの安置所へ（私と妻が同乗）。長女と妻の両親は別の車で安置所へ。

21:30

渋滞の中、安置所に到着。妻の兄弟・親族が知華の帰りを待っていた。地元まで戻ってきたことを知華に告げ、おかえり、と皆が涙とともに知華を労う。

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