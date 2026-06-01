【スイス】
小売売上高（4月）15:30
予想　N/A　前回　0.5%（前年比)

実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）16:00
予想　N/A　前回　0.1%（前期比)　
予想　N/A　前回　0.7%（前年比)

製造業PMI（5月）16:30
予想　N/A　前回　54.5

【トルコ】
製造業PMI（5月）16:00
予想　N/A　前回　45.7

【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（確報値）（5月）16:50
予想　48.9 　前回　48.9

ドイツ製造業PMI（確報値）（5月）16:55
予想　49.9　前回　49.9

ユーロ圏製造業PMI（確報値）（5月）17:00
予想　51.4　前回　51.4

ユーロ圏マネーサプライM3（4月）17:00
予想　N/A　前回　3.2%（前年比)

ユーロ圏雇用統計（4月）18:00
予想　N/A　前回　6.2%（ユーロ圏失業率)

【英国】
製造業PMI（確報値）（5月）17:30
予想　53.7　前回　53.7

【インド】
鉱工業生産指数（4月）19:30
予想　N/A　前回　（前年比)

【米国】
製造業PMI（確報値）（5月）22:45
予想　55.3　前回　55.3

ISM製造業景気指数（5月）23:00
予想　53.2　前回　52.7

建設支出（4月）23:00
予想　0.4%　前回　0.6%（前月比)

※予定は変更されることがあります。