ボクシング漫画「はじめの一歩」などで知られる漫画家の森川ジョージ氏（60）が1日、Xを更新。警察官ボクサーとして知られる日本スーパーバンタム級11位の杉田ダイスケ（本名・杉田大祐＝すぎた・だいすけ）さんの訃報を受け、追悼した。

杉田さんは警視庁町田署に勤務。5月30日朝に勤務先の駐在所で巡査長が頭から血を流した状態で見つかり、意識不明の重体で搬送されていた。制服姿で倒れ、近くに1発撃った形跡のある拳銃が残されていたという。複数のボクシング関係者が亡くなった巡査長が杉田さんであると明かした。

森川氏は、杉田さんの訃報記事を引用。「信じ難い訃報」と驚き、「一緒に台湾遠征したり、ウチの選手と試合をしてくれたのがつい昨日のようだ」と交流を振り返りつつ、「詳細はわかりませんがご冥福をお祈りします」と悼んだ。

杉田さんはアマチュア戦績110勝（47KO）31敗で、全日本社会人選手権で2度優勝。18年4月にB級（6回戦）でプロデビューし、判定勝利。国内未公認の王座ながら海外マッチでWBAサウスアジア同級王座、WBAアジア同級王座、WBCアジア・フェザー級シルバー王座を獲得。今年3月のノンタイトル8回戦で判定勝利したのが最後のリングとなった。プロ戦績は11勝（4KO）6敗。「はじめの一歩」にも主人公・幕之内一歩の必殺ブローとして登場する、元世界ヘビー級王者ジャック・デンプシーが考案した「デンプシー・ロール」を試合で披露して話題となったこともあり、19年12月には自身のXで「WBAアジアタイトルマッチ初防衛成功！南アジアのベルトに続き、正規王座のベルトも獲得！はじめの一歩台湾興行で貴重な経験をすることができました！森川ジョージ先生の前でデンプシーロール打つことができてよかったです！沢山の応援本当にありがとうございました！！これからも頑張ります！」とつづっていた。