自身のインスタグラムに投稿

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃が5月31日、自身のインスタグラムを更新。新たに開設されたスタッフアカウントとの共同投稿でプロフィール写真を公開すると、ファンの話題を呼んでいる。

白シャツにデニム姿の佐藤は、プレー中は結んでいる長い金髪ロングヘアをおろした、コート上とは一変した姿を披露。右手で頬杖をつくようなモデル風ショットを公開している。新設されたスタッフアカウントと共同で「プロフィール写真公開」と報告している。

スタッフアカウントでは撮影のオフショット動画も公開。すました顔で撮影に挑む一方で、撮影の合間にはふざけてポーズをとる楽しそうな佐藤の姿が収められている。同アカウントはストーリー機能を使って「Xでは別カットも載せてますので、そちらも是非チェックお願いします」と紹介。佐藤本人とマネージャーが共同運営するXでもプロフィール撮影の様子を投稿している。

一連の投稿にはファンも反応。コメント欄には、絶賛の声が並んだ。

「私服で髪の毛おろしてるのもめちゃくちゃ綺麗です」

「美人さんだわ」

「いつも可愛いけど100倍可愛い！！大好きです！！」

「綺麗 モデルさんですね」

「力を抜いた表情にこそ、その人の芯が出る。静かで、いい写真」

「圧倒的に、美」

「non-noとか雑誌のモデルになって欲しい」

「佐藤選手モデルみたい」

24歳の佐藤は来季より、イタリア1部セリエAのミラノに移籍が決定している。女子日本代表は現地3日にカナダで開幕するネーションズリーグに出場する。



（THE ANSWER編集部）