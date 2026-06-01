『ナイトスクープ』依頼者が31歳あいみょん似→本人で「え？」…友人まで登場 YouTube公開で大反響
ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）にシンガー・ソングライターあいみょんが、依頼者として登場した回が、同局公式「ナイトinナイト」YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】レアすぎん？ 『ナイトスクープ』あいみょんが依頼者で登場
「生駒山で助けてくれた命の恩人を探して」の依頼者は、東京都の女性（31）。今から12年前の2014年夏。依頼者は親友と2人で、歩いて奈良の生駒山上遊園地を目指していた。ところが道中、山道で完全に道に迷い、7時間ほど遭難状態に…。携帯の電波も届かず、どうしていいか分からなくなってしまった。
そこで、最後の手段としてヒッチハイクを試みたところ、奇跡的に1台の車が停まってくれた。その車には、お母さんと娘さんが乗っていて、事情を話すと依頼者たちを遊園地まで送り届けてくれた。あの時の親子がいなければ、どうなっていたか分からない。そこで、「私たちを助けてくれた親子を探してもらえないだろうか」。もし再会できたら、12年越しにきちんと「ありがとう」を伝えたい。乗せてくれた人や車の特徴は全く覚えていないが、ナイトスクープならどうにかしてくれると思って応募した。命の恩人を探すお手伝いをしてほしい、というもの。
永見大吾探偵が「人探しってね、結構難しいですし、なにより乗せてくれた人・車の特徴はまったく覚えていませんって…」「どうしたらええん？どうしてくれると思ってます？って聞いてみようかな」とぶつぶつ言っていると、部屋に入ってきた女性は「はじめまして。シンガー・ソングライターのあいみょんです」と自己紹介。
あいみょんは「31歳女性、私です」「純粋に1人の31歳女性として」依頼したと告白。永見探偵が「え？」とあっけにとられ、それまでと一転して「素敵な依頼」と大歓迎となった。
この動画に対して「あいみょん似だと思ったら本人で唖然」「あいみょんの横に（31）って年齢出てんのリアルで草」「あいみょんのお友達が普通に出て、淡々と進行してく緩さがナイトスクープっぽくて良いね」「何気にあいみょんの12年前の写真と動画が見れるのレアすぎん？」など、多数のコメントが寄せられ、大反響となっている。
【動画】レアすぎん？ 『ナイトスクープ』あいみょんが依頼者で登場
「生駒山で助けてくれた命の恩人を探して」の依頼者は、東京都の女性（31）。今から12年前の2014年夏。依頼者は親友と2人で、歩いて奈良の生駒山上遊園地を目指していた。ところが道中、山道で完全に道に迷い、7時間ほど遭難状態に…。携帯の電波も届かず、どうしていいか分からなくなってしまった。
永見大吾探偵が「人探しってね、結構難しいですし、なにより乗せてくれた人・車の特徴はまったく覚えていませんって…」「どうしたらええん？どうしてくれると思ってます？って聞いてみようかな」とぶつぶつ言っていると、部屋に入ってきた女性は「はじめまして。シンガー・ソングライターのあいみょんです」と自己紹介。
あいみょんは「31歳女性、私です」「純粋に1人の31歳女性として」依頼したと告白。永見探偵が「え？」とあっけにとられ、それまでと一転して「素敵な依頼」と大歓迎となった。
この動画に対して「あいみょん似だと思ったら本人で唖然」「あいみょんの横に（31）って年齢出てんのリアルで草」「あいみょんのお友達が普通に出て、淡々と進行してく緩さがナイトスクープっぽくて良いね」「何気にあいみょんの12年前の写真と動画が見れるのレアすぎん？」など、多数のコメントが寄せられ、大反響となっている。