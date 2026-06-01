ACEes浮所飛貴（24）が1日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。バックダンサーを務めた嵐のラストライブで、グッときたシーンを語った。

嵐は5月31日、東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りを付けた。ライブにバックダンサーとして出演した浮所は「ぜいたくな悩みでしたけれども、このステージを客席から見たかった。ぜいたくすぎるんですけど」と回想。ライブ映像を見ながら「この5人越しの5万人の景色が見えるわけです。本当に今思い出しても感動しますね」と語った。

ライブで「グッときたシーン」について聞かれると、「2曲目」と答え「1曲目『Love Rainbow』、2曲目『言葉より大切なもの』っていう曲があって。最初の歌い出しが大野君。休止から大野君は表に出ずにずっとためていたんですけど、あそこで大野君が出て一番最初に歌って」と大野の歌唱シーンを振り返った。

続けて「最初のパートで『ここにはあるから』って部分。あそこ、ライブ恒例で『ここには』って言ったら、お客さんが『あるから』っていうコールアンドレスポンスがあるんです。そこの『あるから』のお客さんの声が大きすぎて」と観客の声量に感嘆。「ちょっと1歩後ろに下がっちゃうぐらい大きくて。ステージ裏で聞いてて驚きました」と話した。

また「あと『嵐』って叫ぶところもすごかったです。『俺たちの名前何だ！？』って潤君が最後の方で聞いて、ファンのみんなが『嵐〜！！』って言って最後にデビュー曲の『A・RA・SHI』が流れる」と一連の流れを振り返り、「鳥肌でした。鼓膜本当に破れるかと思ったぐらい。これはすごかったです」とファンの熱量に圧倒された様子だった。

嵐メンバーの最後のあいさつについても、ステージ裏で涙ながらに聞き入り「櫻井君が涙するというのがすごく僕の中では意外で」と回想。「『This is 嵐』っていう休止前ラストのライブがあったんです。その時には櫻井君すごく涙を我慢してらっしゃって。なんですけど、ここではあふれ出てきちゃって。リーダーの大野君も泣いてしまったりとか」と振り返った。

一方で「逆にいつもライブで泣いてしまいがちと言ったらあれですけど、感動してしまいがちな相葉君が涙をグッとこらえていたりとか。二宮くんの優しい言葉も、皆さんの言葉の選び方も最高で」としみじみ。また「何よりも潤君のプロデュースする嵐というライブのすごさを間近で15公演受けて、本当に勉強になりましたね」と語った。