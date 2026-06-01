中村克＆川島海荷が結婚式

競泳の東京五輪日本代表の中村克が、24年12月に結婚を公表した女優・川島海荷との結婚式を挙げていた。川島が自身のインスタグラムで報告。ファンから改めて祝福の声が集まった。

川島は5月31日にインスタグラムで写真を投稿。「お色直しは、大好きなディズニー映画をイメージして」と鮮やかなイエローの肩だしドレスに身を包んだ姿を公開した。夫の中村もタキシードでびしっと決めている。

半年前に結婚式を挙げたという2人。1つ前の投稿では川島の純白のドレス姿も公開され「今思い返しても…家族友人の笑顔に囲まれて、こんな幸せな日はないと実感したのを覚えています」とつづった。

ファンからは「美女と野獣コーデ素敵」「綺麗ですね」「本当にベルみたい」「2人とも素敵ですね」「旦那さんガッシリ」「旦那さまもイケメンで素敵な方」などと2人に祝福が書き込まれた。

中村は100メートル自由形の前日本記録保持者。2022年まで日本選手権で同種目で8連覇を達成した。五輪には2016年リオデジャネイロ、2021年東京に2大会連続出場。東京五輪では男子400メートルメドレーリレーでアジア新記録（当時）を樹立した。



（THE ANSWER編集部）