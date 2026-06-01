日本代表FW塩貝健人

サッカー日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦し、1-0で勝利した。屈強な欧州の選手を相手に激しいデュエルと負けん気の強さを見せた21歳の若武者FWが話題を集めている。

気迫を見せたのは、3月にA代表デビューして2戦目となる塩貝健人だ。後半29分から途中出場。2トップの一角に入りながらも、中盤まで猛然とプレスバックすると、相手選手をはねのけてボールを奪取。奪い返しにきた他の選手も体を当てて弾き返し、見事にキープした。

塩貝は、国学院久我山高から慶大に進み、1年次の2024年、J1横浜F・マリノスへの加入内定が発表された。その後に海外移籍を決断。大学を休学し、同年夏にオランダ1部NECナイメヘンへ入団。ジョーカー起用ながらアピールが実り、今年1月に独1部ブンデスリーガ・ウォルフスブルクへの移籍を勝ち取った。W杯メンバーでは代表キャップ1でのサプライズ選出で話題を呼んだ。

激しい接触プレーを厭わない身体能力と負けん気の強さを見せつけ、本大会へ向けアピールした塩貝の姿に、ファンも注目。中継したDAZNの日本版公式Xが「誰が見てもわかるギラつき 猛烈なプレスバックにボールキープ 塩貝健人、情熱あふれるプレーで見るものすべてが虜に」と記して動画を投稿すると、コメントが殺到した。

「もうこのシーンだけで好きな選手w 目の前の相手に勝つ まずはそこ」

「塩貝ナイスファイト。本戦ではこういう選手が絶対に必要」

「日本人には珍しいタイプで重宝する」

「当たり方、目つき、表情が中田英寿なんよ」

「塩貝みたいにこれぐらい強くいかないといけないよ。別に悪質ではないし」

「確実に良い選手だよ アグレッシブで南野みたいな芯がありそうで嬉しいよ」

「こういうプレー以外でも何かやってくれそうな感じがあって見ててワクワクする！」

「大物になる予感しかしないね 楽しみな1人」

「これこれ。こうじゃなきゃ」

今後、代表チームは6月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発。8日にベースキャンプ地の米ナッシュビルに移動する。北中米W杯は11日に開幕。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）