千鳥・大悟が何度も見返しているドラマを明かし「俺すら知らなかった」とノブが驚く場面があった。

【映像】大悟が何度も見返しているドラマ

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには増田紗織アナが出演。

27時間テレビのメインMCを務め、今年はついに是枝裕和氏が監督を務めた映画『箱の中の羊』で主演を演じた大悟。ついに天下を取ったといっても過言ではない。ただ一つ、足りないものがあるとすると知的なイメージ。そのために必要なのはクイズ番組だ。そこで大悟がクイズに挑戦し、クイズに強いというところをアピールする「千鳥・大悟クイズ王への道 第7回クイズの時間」が放送。対戦相手に知的エンタメ集団・QuizKnockのメンバーのふくらPが登場した。

出題ジャンル“なでしこ”についての問題を大悟が選択した際のこと。「なでしこジャパンとか？」とノブもどんな問題が出題されるのか疑問に思っていると「大悟が何度も見返しているフジテレビで2000年に放送された松嶋菜々子さん主演のドラマ『やまとなでしこ』に関する問題です」と、ドラマ『やまとなでしこ』の問題が出題された。

大悟は東幹久さんについての問題に見事正解し、「めっちゃ良い人やねん。最後振られた時のウイスキーの飲み方見てあげて」とオススメのシーンを明かすと、ノブは「お前が『やまとなでしこ』好きなの俺すら知らなかった。俺がまだ知らないお前がいたんだ」と驚いていた。