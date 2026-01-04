嵐が31日、東京ドームでラストツアーを完走し、約26年半の活動に終止符を打った。メンバー5人は計30分間にわたってあいさつし、リーダーの大野智（45）は「みんなで作り上げた嵐はこれからも生き続けます」と呼びかけた。涙あり笑いありで3時間25分、全力のステージを届けた。

5人の思いがこみ上げた。ライブ最終盤で迎えた一人一人のあいさつ。相葉雅紀（43）は「嵐は僕のすべてだった。嵐で良かったし、この4人に出会えて良かった」と目を潤ませた。松本潤（42）は「26年半ありがとうございました、楽しかったです」と天を仰ぎ、大野は「誰ひとり欠けることなく、みんなでつくった嵐を26年間守り切れて本当に良かった」と涙を流した。

そして最後は「Five」。ツアーに向けて制作した歌で5人がハーモニーを奏でた。ラストには配信未収録の歌詞「忘れないでいよう いつの日も 見上げればきっとここにあるんだ 星座がきっと思い出一つ」も加えた。歌い終えると肩を組み、嵐としての時間を分かち合った。それぞれがファンに向け「ありがとう」「楽しかったよ」と叫び、有終の美を迎えた。

開演前から嵐コールが止まなかった。松本を中心に5人で演出したステージ。松本が考案した「ムービングステージ」や「制御ペンライト」など、嵐のライブでは欠かせない演出で彩った。「Yes？No？」は過去のライブ映像を背に歌唱し、過去に披露した時と同じ演出でファンを沸かせた。

ファンの前ではこのツアーが初歌唱となった「カイト」や、「感謝カンゲキ雨嵐」など軌跡を彩ってきた全33曲を3時間25分にわたり披露。昨年の嵐と同時に活動再開した大野も、キレのあるダンスと透明感のある歌声で魅了した。

この日、会場に入れないファン向けて生配信も実施。活動再開後には5人でテレビ番組に出演することなく、最後までファンファーストを貫いた。

大野はこの日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所。本紙の取材では、引退はせず、芸能活動を継続する。二宮と松本は個人事務所で活動しており、嵐としてのSTARTO社とのエージェント契約を終了した。それぞれの道を進むが、いつかまた5人が集まる日が来ることを期待したい。（糸賀 日向子）

《嵐がスーパーグループになった理由》

数々の記録を打ち立て、新たな歴史を刻んだ嵐。その活動を振り返ると、単なるアイドルの枠を超え、それぞれの得意分野で卓越した才能を発揮した5人によるスーパーグループだったことが浮き彫りになる。

二宮は、クリント・イーストウッド監督作「硫黄島からの手紙」への出演を通じ、旧事務所のタレントとして初めてハリウッドの地を踏んだ。世界的巨匠から「類いまれな才能」と絶賛されたその演技力は、日本のアイドルの実力が世界に通用することを証明した。

芸術的センスを持つ大野の独創性は、奈良美智氏や草間弥生氏といった巨匠たちからも高く評価された。櫻井は、ニュースキャスターという新たな道を切り開いた功労者。アイドルが本格的な報道番組の司会を務めるというスタイルの先駆けとなった。

松本は俳優業の一方で、コンサート演出において「ムービングステージ」や「自動制御ペンライト」を導入。現在では音楽界のスタンダードとなる数々の演出を生み出した。そして相葉の親しみやすさは幅広いジャンルで発揮され、常に複数のレギュラー番組を抱えるなど、国民的な愛されキャラを確立した。

それぞれの得意分野で輝き、嵐を前人未到の存在へと押し上げた5人。打ち立てた記録と、常に常識に挑み続けた革新的な姿勢が日本のエンターテインメント界における「アイドルの新たなスタンダード」を確立した。