「ドジャース３−４フィリーズ」（３０日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（２４）がフィリーズ戦に先発登板し、５回１／３を３安打７奪三振１失点。救援陣が逆転を許し４勝目を逃したが、球速は今季最速１６１・６キロを計測するなど、初回から１６０キロ超を連発し、剛腕復活を印象づけた。

求め続けていた投球がそこにあった。昨季の本塁打キングで、今季も両リーグ最多２２本塁打のシュワバーから２打席連続三振。「相手の得意なところで勝負しすぎず、苦手なところを攻める」。直球を軸にスライダー、２種のスプリットを駆使した投球術で強打者を封じた。

二回に５番ボームに高め１５９キロ直球を運ばれソロを浴びたが、そこから圧巻の１３連続アウト。２−１の六回１死から単打２本を許す、悔しい降板となったが、地元ファンは総立ちで称賛。「自分らしいパフォーマンスを出せた」と胸を張った。

１６０キロ超は今季最多の７球。この日の直球の平均速度はシーズン平均を２・４キロ上回った。「ここまで上がるとは思ってなかった」と驚きながらも「体の機能やコンディションがどんどん良くなっている」と説明した。

開幕からローテーションを守り続け、５月５先発の防御率は３・１８。ロバーツ監督は登板ごとに安定感を増す２４歳を「本物のメジャー投手になった。揺るぎない自信が感じられる」と称えた。