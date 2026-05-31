2月に行われたミラノ・コルティナ五輪のメダルラッシュは記憶に新しいが、その中でも、合計9個のメダルを手にしたスノーボード陣の活躍は、とりわけ目覚ましいものだった。女子ハーフパイプで銅メダルを手にした小野光希（おの・みつき＝22＝）選手は、高いジャンプを武器に活躍を見せる一方、晴れてメダリストとなった今年3月には早稲田大学スポーツ科学部を卒業し、エネルギー開発企業・INPEXのアスリート社員として、新生活をスタートさせた。挫折を乗り越え、メダルを手にした小野選手に、北京大会からの4年間を振り返ってもらった。【ライター・白鳥純一】（全2回のうち第2回）

【写真】文武両道を貫き「ミラノ五輪銅メダリスト」に 自らの経験を語る小野光希選手の姿

初の五輪は「気持ちが整わない中で挑んでしまった」

2004年生まれの小野選手は、中学1年だった2017年に開催されたBURTON US OPENジュニアジャム（アメリカ）で海外デビューを飾ると、翌年には同大会を制覇。ジュニア選手権の連覇（2018〜2019年）や、ユースオリンピック（2020年）も制して、若手の注目株として注目を集めると、2020年からはシニアの大会に本格的に参戦。得意とする高さのあるエアを生かしたランで、W杯・Laax Open（スイス）で2年連続の2位に入った実績などが認められ、17歳で北京五輪出場を果たす。

小野光希選手

「メダルしか見えていなかったので、自ずと思いは先走り、滑りのリズムを崩してしまった」

そう振り返る初の大舞台は、予選で「練習以上の滑り」を披露し、2位で本戦通過を決めるも、決勝では高難度の大技「キャブ1080（3回転）」で転倒。試合後に「もっと強くなりたい」と涙を流した小野選手は、9位で大会を去った。

「本当に悔しかったですけど、ミスもありましたし。『仕方ないよな』と納得している部分もあって。今振り返ると、きちんと気持ちが整わない中でランに臨んでしまっていたことが反省点かなと感じます」

技のバラつきが少しずつ埋まってきた

自身のことを「普段はたくさん食べて、たくさん寝て、2日くらい過ごせば自ずと気持ちを切り替えられるタイプ」と話す小野選手だが、初の五輪挑戦で味わった苦い経験は、やがて絶望に似た感情へと変わり、心に重くのしかかった。

そのショックは大きく、一時は早稲田大学進学と同時に、「このまま競技を退こう……」と考えたこともあったほどだったそう。

だが、さまざまな競技に打ち込む学生と共に、スポーツコーチングを学ぶ日々の中で

英気を養い、ほどなく4年後に向けたリベンジの決意を固めた小野選手は、「持ち味の高さと、多彩なエアを生かしたダイナミックな滑り」の修得を目指して、再び練習に取り組んだ。

「以前は技ごとに高さのバラつきがありましたが、それが少しずつ埋まってきたような感覚があります」」

自身の滑りの変化をそう表現する小野選手は、ミラノ・コルティナ五輪に向けて始動する2022-23年シーズンで、W杯初優勝を含む3連勝を記録し、年間勝者に。翌シーズンも2年連続で年間王者を手にするなど、その強さに一段と磨きをかけた。

心理学やトリックの研究で、強さを身につける

その一方、国内外への転戦が続く多忙な日々を過ごしながら、大学の勉強にも熱心に励み、必修だった英語のディベートでは、深夜の遠征先で回線を繋ぎ、オンラインのグループディスカッションに臨んだことも。「スポーツ心理学」では、メンタルトレーニングやマインドセットの手法を体系的に学び、それらの経験は、自ずと試合に向かう際に気持ちの余裕を生み出したという。

ミラノ・コルティナ五輪の出場をかけ、熾烈な代表争いが繰り広げられる2025-26年シーズン中には、遠征の合間を縫いながら卒業論文の制作にも着手。

自身が五輪で使うであろう3つのトリックに焦点を当て、男子日本代表選手がそれらに取り組む動画を元にして、身体の動きや仕組みの解明に励んだ研究は、高い評価を得ることに。トリックの的確な解析は、自身の技の精度を高めることにも繋がった。

その甲斐もあって、小野選手はミラノ・コルティナ五輪の日本代表に選出され、自身2度目の本戦出場を決めた。

「『フロントサイド』は720（2回転）から1080(3回転)まで持っていけましたし、この一年間で、大きく進歩したんじゃないかなと思います」

小野光希の滑りを見せよう

確かな手応えとともに幕を開けた五輪は、スノーボードチームのメダルラッシュが連日報道された。

「（計3つのメダルを獲得した）男子ビッグエアや女子ハーフパイプの試合結果を見て、『いよいよ五輪が始まった……』と、一気にスイッチが切り替わり、一気にメダル獲得に向けて、集中力が高まりました」

小野選手にとって自身2度目の五輪は、前回大会とは対照的な滑り出しとなった。上位12選手が決勝に進出する予選は、思うように点数が伸ばせず。日本勢では最下位の11位で、決勝に駒を進めた。

コーチらと「小野光希の滑りを見せよう」と話し合って臨んだ決勝では、1本目で長い時間をかけて磨き続けた「フロントサイド1080テールグラブ」や「フロントサイド960」を成功させ、85.00点をマークし、2位で幸先の良い滑り出しを見せる。

さらなる上位進出を目指して挑んだ2本目は、惜しくも転倒。予選で下位だった小野選手は、ライバルたちに先んじて、勝負の行方を左右する最後のランに臨んだ。

「私もビックリしたのが、モーグルとかは、たった1本の滑走で順位が決まっちゃうみたいで。それを考えると、私は結構多くのチャンスをもらえていると思う。3本目とか、結果のことはあまり考えず、『とにかく滑りのことだけを……』と意識しながら、スタートラインに立ちました」

だが、3本目は最後の「フロントサイド1080テールグラブ」で転倒。

「私にとって一番良い勝ち方は、他の人も良い演技を見せて、その上で私の順位が上回っていること」

そう話す小野選手は、自身の得点超えに挑む上位選手の滑走を見守ることに。1つ順位を落としたものの、3位で大会を終え、銅メダルを獲得。見事に4年前の雪辱を果たした。

「『スイッチバック』など、逆方向のルーティーンをいち早く取り入れて、練習してきたことが大きかったと思う。結果として、これらを成功させた3人がメダリストになっていますし、作戦勝ちだったのかな」

メダル獲得の理由をそう振り返る小野選手は、「今後は『ダブルコーク』（回転軸をずらしながら、縦に2回転、横に3回転）や連続技にも挑戦してみたい」と、今後に向けた意欲も覗かせる。

勝つための滑りに磨きをかけたい

早稲田大学を卒業した小野選手は、4月からINPEXのアスリート社員として社会人生活を歩み始めた。

「ミラノで良い滑りを見せられたぶん、プレッシャーを感じる場面もきっと増えてくると思いますが、それでも自分のペースを貫きながら、前向きに頑張っていきたい」と新天地での意欲を見せる小野選手は、自身の今後についてこう続けた。

「個人的には、北京五輪から4年間で、一気にレベルが上がったように感じていて。今は4年前の技を披露しても、予選すらも勝ち上がれないくらいのスピードで競技は進化しています。常に練習を続けていかなければなりませんし、若手選手の勢いも気になることもある。来季に向けた不安もゼロではありませんが、自分の軸を大切にしながら練習を続け、勝つための滑りにさらに磨きをかけられたらと思います」

次の五輪は2030年、フランス東部のアルプス地方で開催される。その大歓声の中には、さらなる強さを身につけた小野光希の姿があるはずだ。

第1回【「東野圭吾」作品を愛読する女子ハーフパイプ銅メダル「小野光希」インタビュー 高校時代は“学年1位”で“早大に進学”した文武両道な一面も】では、ミラノ五輪銅メダリストの小野光希選手が、どのようにスノーボードと出会い、競技に打ち込んで行き、成長したのか、さらには、学業と両立するための工夫、そして早稲田大学を目指した経緯などについて語っていただきました。

デイリー新潮編集部