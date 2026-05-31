「オリオールズ６−５ブルージェイズ」（３０日、ボルティモア）

ブルージェイズが痛恨のサヨナラ負けで今季初の５連勝を逃した。２試合連発に期待がかかった岡本和真内野手は八回の第４打席でダメ押しの左翼線２点二塁打を放つなど、４打数１安打２打点をマークしたが、九回に守護神・ホフマンが試合を壊した。

４点リードの九回、１死から連打を浴びると制球が定まらなくなった。押し出し四球で１点差に迫られたところでシーボルトにスイッチ。だが押し出し四球で追いつかれると、アロンソにサヨナラ打を浴びた。

この日は先発のイェサベージが三回に先制点を失うも、直後に打線が奮起。サンチェス、クレメントの連続タイムリーで試合をひっくり返した。そして八回、１死一、二塁で岡本が第４打席に入ると、フルカウントから粘って左翼線にはじき返した。

ダメ押しとなる２点タイムリー。高めに浮いた球を見逃さず、きっちりと捉えた。第１打席でもホームラン性の特大飛球を放っていた岡本。惜しくもフェンス手前で失速してしまったが、明らかに状態は上向き傾向になる。

前日の試合で１２号を放っており、これで２試合連続の打点をマーク。直近５試合のうち、４試合で打点を記録するなど持ち前の勝負強さに磨きがかかっている。

九回にはゲレーロが４安打目となるタイムリーを放ったが、まさかの救援陣崩壊。貯金生活が目前で消えた。