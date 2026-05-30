Hammer Head Shark、新曲「ぼくらふたりきり」デジタルリリース決定
Hammer Head Sharkが、6月24日に新曲「ぼくらふたりきり」をリリースすることを発表した。
5月30日より、東京・渋谷のライブハウスにて4カ月連続開催する自主企画＜Hammer Head Shark pre. “Close to Void”＞がスタートした彼ら。雪国を迎え開催された初日のSpotify O-Nestで新曲のリリースを発表した。
この4カ月連続企画の先には、9月11日に開催する初の渋谷クラブクアトロでのワンマンライブ＜Hammer Head Shark pre.渋谷CLUB QUATTRO単独公演 “Only my Void”＞が控えている。
また新曲のリリース日には、渋谷La.mamaに井上園子（BAND SET）を迎え、連続企画の第二弾が開催される。各公演のチケットは残り僅かとのことなので、ぜひチェックしてほしい。
◾️「ぼくらふたりきり」
2026年6月24日（水）リリース
配信：http://lnk.to/HHS_bokurafutarikiri
◾️＜Hammer Head Shark pre. “Close to Void”＞
2026年6月24日（水）渋谷La.mama
Open 18:30 / Start 19:00
w/ 井上園子(BAND SET)
2026年7月15日（水）渋谷CYCLONE
Open 18:00 / Start 18:30
w/ C-Gate / Good Grief / See You Smile
2026年8月2日（日）渋谷Spotify O-crest
Open 18:30 / Start 19:00
w/ 1 BAND（後日発表）
◆＜Hammer Head Shark pre.渋谷CLUB QUATTRO単独公演 “Only my Void” 〜＞
2026年9月11日（金）渋谷CLUB QUATTRO
Open 18:15 / Start 19:00
▼チケット
1DAYチケット：3,000円（税込・1D別）
10代：2,000円（税込・1D別）
※10代限定チケット
対象：各公演日当日に19歳以下のお客様 (6歳〜19歳)
公演当日、入場口にて年齢の分かる写真付き身分証明書を確認させていただきます。
URL：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2666711
関連リンク
◆Hammer Head Shark オフィシャルサイト
◆Hammer Head Shark オフィシャルX
◆Hammer Head Shark オフィシャルInstagram
◆Hammer Head Shark オフィシャルYouTubeチャンネル