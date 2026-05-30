「北勝富士引退年寄大山襲名披露大相撲」（３０日、両国国技館）

かど番だった夏場所を左足首のけがで全休し、関脇への陥落が決まった大関安青錦（２２）＝安治川＝が、大山親方（元小結北勝富士）の引退相撲で公の場に復帰。「直前まで出るつもりで、やれることをやって、いい状態で臨みたかった。後悔もありますが、そればかり考えても意味がないので、しっかり次に向けて、自分らしい相撲を見せたい」と、前向きな心境を口にした。

綱とりに挑んだ３月の春場所は左足親指の負傷が響き７勝８敗で負け越した。５月の夏場所は直前の稽古で左足首を負傷。初日から休場し、途中出場を模索するも断念。「さらに悪くして時間がかかることもありうるので、しっかり治した方がいいと、親方と話をして決めました」と明かした。場所中は治療に専念し、「この時間ならこれしているなとか思った」と複雑な思いも抱いたという。

関脇に陥落する名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）で１０勝すれば、特例で大関に復帰する。「１０番勝てばいいと思ったことはない。今までも勝ち越せばいい、と思ったことはないので。出るなら優勝を目指す。ケガと関係なく、気持ちは変わらない」と意気込んだ。「学んだことはたくさん。なかなか２２歳でこんな経験はしない。次につなげたい」と前を向いた。