コナン×プリキュア！ 2つの名探偵アニメが奇跡のコラボ PV公開＆グッズも登場
アニメ『名探偵プリキュア！』と、アニメ『名探偵コナン』がコラボ。あす5月31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが、6月6日放送の『名探偵コナン』にキュアアンサーがそれぞれ登場する。放送を前に、江戸川コナン役の高山みなみとキュアアンサー／明智あんな役の千賀光莉からコメントが到着。さらに『名探偵コナン』×『名探偵プリキュア！』のコラボPVが公開された。
【動画】『名探偵コナン』×『名探偵プリキュア！』スペシャルコラボPV
1996年に放送を開始し、今年でテレビアニメ放送30周年を迎える『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜18時）と、2004年に放送を開始した日曜朝の人気アニメ「プリキュアシリーズ」第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）。放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた奇跡の名探偵コラボが実現。
江戸川コナン役の高山は「どんなお話になるのか、名探偵同士どう関わっていくのか楽しみにしていました」とコメント。
キュアアンサー／明智あんな役の千賀は「『名探偵コナン』にキュアアンサーとして出演させていただくことも知り、憧れの大先輩の方々とご一緒させていただけることがとても光栄で、胸が高鳴りました」と語った。
さらに、奇跡の名探偵コラボにあたり、スペシャルコラボPVが公開された。
また、コラボグッズ情報も解禁。
プリキュア プリティストア常設店にて6月23日より、『名探偵プリキュア！』名探偵コナンコラボ アクリルスタンド、アクリルコースター、キラキラビッグ缶バッジが登場。
エンスカイにて8月下旬より「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ キャラクタースリーブ」、7月下旬より「コラボ 300ピースジグソーパズル」が発売。
今後、サンスター文具にて「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ クリアファイル2枚セット」「ステッカー2サイズセット」、バンダイにて「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ Tシャツ」「B2タオル」が発売される。
特別コラボエピソード『名探偵プリキュア！』はABCテレビ・テレビ朝日系にて5月31日8時30分（BSS山陰放送は6月7日6時15分）、『名探偵コナン』は読売テレビ・日本テレビ系にて6月6日18時より放送（※一部地域を除く）。
高山、千賀のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高山みなみ（『名探偵コナン』江戸川コナン役）
――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。
え、誰か変身するの?!…もしかして蘭姉ちゃんが?!…なんて。TV局を越えて、制作会社を越えて実現するコラボがあるとは思ってもみませんでした。正に、歴史に残る大事件です（笑）。長きに渡り愛され続けているプリキュアとの共演は嬉しいことです。私もプリキュアだったことがありますしね（ダークですけど）。どんなお話になるのか、名探偵同士どう関わっていくのか楽しみにしていました。
――『名探偵プリキュア！』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか？
どこでどんなシチュエーションであっても、キャラクターは変わらないので、お芝居上で意識したことは特にはありませんでした。強いて言えば、マイクワークですね。二つのお話をそれぞれのホームスタジオで収録したのですが、やはり初めてのところは勝手がわからなくて、少し緊張感が上回りましたね。収録自体は休憩中にお喋りしながら、楽しく終えました。
――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします！
いつも応援ありがとうございます。私たちと同じで、皆様もコラボと聞いて驚かれたと思います。それぞれの世界に『名探偵』たちがどう存在するのか、どう描かれるのか…。もちろん、推理シーンも見ごたえあります！ いつもと違った世界を行き来する『名探偵』の共演をお楽しみください。
■千賀光莉（『名探偵プリキュア！』キュアアンサー／明智あんな役）
――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。
実は『名探偵プリキュア！』というタイトルを初めて聞いたときから、いつか『名探偵コナン』と関われたら素敵だな…！と思っていたので、今回プロデューサーさんからコラボのお話を伺ったときは、思わず大きい声が出てしまいました！ そして『名探偵コナン』にキュアアンサーとして出演させていただくことも知り、憧れの大先輩の方々とご一緒させていただけることがとても光栄で、胸が高鳴りました。
――『名探偵コナン』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか？
『名探偵コナン』の世界にプリキュアが登場するというとてもワクワクする展開ではありますが、キュアアンサーらしさはそのままに『名探偵コナン』の世界観に溶け込むように意識して演じさせていただきました。キュアアンサーだけど、普段のキュアアンサーとは少し異なる…？ いつもとは一味違う彼女が見られるかもしれません！
――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします！
『名探偵コナン』『名探偵プリキュア！』お互いの魅力がギュッと詰まったお話になっていますので、是非どちらの作品も視聴していただけたら嬉しいです。2つの異なる世界で活躍している名探偵が一緒に謎を解くという奇跡の瞬間を見届けましょう！
1996年に放送を開始し、今年でテレビアニメ放送30周年を迎える『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜18時）と、2004年に放送を開始した日曜朝の人気アニメ「プリキュアシリーズ」第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）。放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた奇跡の名探偵コラボが実現。
江戸川コナン役の高山は「どんなお話になるのか、名探偵同士どう関わっていくのか楽しみにしていました」とコメント。
キュアアンサー／明智あんな役の千賀は「『名探偵コナン』にキュアアンサーとして出演させていただくことも知り、憧れの大先輩の方々とご一緒させていただけることがとても光栄で、胸が高鳴りました」と語った。
さらに、奇跡の名探偵コラボにあたり、スペシャルコラボPVが公開された。
また、コラボグッズ情報も解禁。
プリキュア プリティストア常設店にて6月23日より、『名探偵プリキュア！』名探偵コナンコラボ アクリルスタンド、アクリルコースター、キラキラビッグ缶バッジが登場。
エンスカイにて8月下旬より「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ キャラクタースリーブ」、7月下旬より「コラボ 300ピースジグソーパズル」が発売。
今後、サンスター文具にて「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ クリアファイル2枚セット」「ステッカー2サイズセット」、バンダイにて「名探偵コナン×名探偵プリキュア！コラボ Tシャツ」「B2タオル」が発売される。
特別コラボエピソード『名探偵プリキュア！』はABCテレビ・テレビ朝日系にて5月31日8時30分（BSS山陰放送は6月7日6時15分）、『名探偵コナン』は読売テレビ・日本テレビ系にて6月6日18時より放送（※一部地域を除く）。
高山、千賀のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高山みなみ（『名探偵コナン』江戸川コナン役）
――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。
え、誰か変身するの?!…もしかして蘭姉ちゃんが?!…なんて。TV局を越えて、制作会社を越えて実現するコラボがあるとは思ってもみませんでした。正に、歴史に残る大事件です（笑）。長きに渡り愛され続けているプリキュアとの共演は嬉しいことです。私もプリキュアだったことがありますしね（ダークですけど）。どんなお話になるのか、名探偵同士どう関わっていくのか楽しみにしていました。
――『名探偵プリキュア！』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか？
どこでどんなシチュエーションであっても、キャラクターは変わらないので、お芝居上で意識したことは特にはありませんでした。強いて言えば、マイクワークですね。二つのお話をそれぞれのホームスタジオで収録したのですが、やはり初めてのところは勝手がわからなくて、少し緊張感が上回りましたね。収録自体は休憩中にお喋りしながら、楽しく終えました。
――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします！
いつも応援ありがとうございます。私たちと同じで、皆様もコラボと聞いて驚かれたと思います。それぞれの世界に『名探偵』たちがどう存在するのか、どう描かれるのか…。もちろん、推理シーンも見ごたえあります！ いつもと違った世界を行き来する『名探偵』の共演をお楽しみください。
■千賀光莉（『名探偵プリキュア！』キュアアンサー／明智あんな役）
――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。
実は『名探偵プリキュア！』というタイトルを初めて聞いたときから、いつか『名探偵コナン』と関われたら素敵だな…！と思っていたので、今回プロデューサーさんからコラボのお話を伺ったときは、思わず大きい声が出てしまいました！ そして『名探偵コナン』にキュアアンサーとして出演させていただくことも知り、憧れの大先輩の方々とご一緒させていただけることがとても光栄で、胸が高鳴りました。
――『名探偵コナン』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか？
『名探偵コナン』の世界にプリキュアが登場するというとてもワクワクする展開ではありますが、キュアアンサーらしさはそのままに『名探偵コナン』の世界観に溶け込むように意識して演じさせていただきました。キュアアンサーだけど、普段のキュアアンサーとは少し異なる…？ いつもとは一味違う彼女が見られるかもしれません！
――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします！
『名探偵コナン』『名探偵プリキュア！』お互いの魅力がギュッと詰まったお話になっていますので、是非どちらの作品も視聴していただけたら嬉しいです。2つの異なる世界で活躍している名探偵が一緒に謎を解くという奇跡の瞬間を見届けましょう！