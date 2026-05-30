本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に2試合連続となる今季10号ソロを放つなど、4打数3安打1打点で、チームの4-2の勝利に貢献した。豪快な一撃にネットが沸いた一方、ある珍事が話題になった。

快音を響かせた。2-0で迎えた3回の第2打席、低めの変化球を迷わず強振。飛距離374フィート（約114メートル）、打球速度99.9マイル（約160.77キロ）の一撃を右翼スタンドへ運んだ。

27日（同28日）のロッキーズ戦で菅野智之から放った先頭打者アーチに続き、2戦連発。塁上ではサムアップポーズと両手を左右に振るお馴染みのパフォーマンスで歓喜を表現。球場は大歓声で沸いた。

5年連続で2桁勝利中の相手右腕ザック・ウィーラーを攻略した一発。米専門メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者のXによると、ウィーラーが今季、ここまで許した本塁打はわずかに1本だったが、初回からフリーマン、マンシー、さらに大谷と、まさかの3イニング連続被弾となった。

試合開始からおよそ40分で起きた珍事に、ネット上では「1イニングごとに1ホームランだけ打つ試合なのか」「3イニング連続ホームランって珍しいね」「アッと驚く3イニングHR！」「3イニング連続はちょっと…」などと、驚きの反応が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）