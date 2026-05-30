「守口市制８０周年記念競走」（３０日、住之江）

住之江ボートの中央ホールで３０日、女子レーサーの長嶋万記（４５）＝静岡・９１期・Ａ１＝と田上凜（２４）＝大阪・１３２期・Ｂ１＝のトークショーが行われた。

住之江で１２月に行われる「プレミアムＧ１・第１５回クイーンズクライマックス」のＰＲとして、ボート界のグレートマザー、日高逸子さんがホストを務める「ＣＬＩＭＡＸ ＢＡＲ ＱＵＥＥＮ ＩＴＳＵＫＯ」のトーク企画。人気レーサーの長嶋や、先日のＧ２・レディースオールスター（まるがめ）で優出を決めた田上が登壇すると、会場の熱気は一気にヒートアップした。

長嶋は左膝の手術を経て、先日のレディースオールスターで６カ月ぶりにレースへ復帰。「ひざが痛くなかったのが収穫。アイシングをすることなく過ごせました」とホッとした様子。年末の大舞台に向けて「復帰が最近で年末の賞金争いはかなり不利ですけど、メークミラクルを起こして出られるように頑張ります」と意気込みを語った。

田上はレディースオールスターをチルト３の攻勢で大暴れ。勢いそのままに優出を決めるなど、大ブレークで一躍、時の人となった。爆発的な人気に「全然実感はわかないですけど、喜んでくれる人がいるのでうれしいです」と壇上でファンに感謝を述べた。

７月には戸田でＧ２・ボートレース甲子園に初出場。長嶋や日高さんから初の戸田水面や、イン戦のアドバイスを壇上でしっかりと聞き入った。直近の宮島でフライングこそあったが「残り半年ちょっとでフライング持ちなんですけど、皆さんに楽しんで頂けるレースができるように、毎節調整を頑張って、自分の走りができるように頑張ります」と今後の好走を誓った。