黒い便は胃がんのサイン？発症リスクを下げるために実践したい“5つの日常習慣”

黒い便は見過ごせないサインですが、どのように対処すればよいか迷う方も多いかもしれません。まずは落ち着いて状況を整理し、受診の目安を知っておくことが大切です。ここでは、黒い便を発見したときの具体的な行動と、胃がんのリスクを下げるために日常生活で取り入れられる習慣について解説します。焦らず、着実に一歩を踏み出しましょう。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

黒い便に気づいたときの対処法と受診の目安｜生活の中でできること

黒い便は見過ごしてはならないサインですが、どのように対処すればよいのか、そして日常生活でどのようなことに気をつければよいのかを理解しておくことが大切です。このセクションでは、受診の目安と日常生活での注意点を解説します。

黒い便を発見したときの具体的な行動

黒い便に気づいたとき、まず落ち着いて状況を整理することが大切です。以下のポイントを確認してみましょう。

直近の食事や薬を確認する

過去2～3日以内に、色の濃い食品（ブルーベリー、のり、ひじきなど）を多く食べていないか、あるいは鉄剤やビスマス含有胃薬などを服用していないかを振り返ります。思い当たる原因がある場合は、それらをやめたうえで便の色の変化を観察します。

便の性状を確認する

粘り気があるか、刺激臭があるか、便全体が均一に黒いかを確認します。これらの特徴が当てはまる場合は、医療機関への受診を検討します。

ほかの症状を確認する

体重の減少、吐き気、胃の不快感や痛み、倦怠感、貧血の症状（めまい、動悸など）が同時に現れていないかも確認します。これらの症状が重なっている場合は、できるだけ早めに受診することが望まれます。

受診先の選択

消化器内科や内科が、消化管出血の評価に適した診療科です。受診時には、黒い便に気づいた時期、便の性状、食事内容、服用中の薬などを具体的に伝えるようにしましょう。

胃がん予防につながる日常生活の見直しポイント

胃がんのリスクを下げるために、日常生活でできることもあります。完全な予防を保証するものではありませんが、リスクを低減する可能性があるとされている生活習慣を取り入れることは、健康管理の観点から意義があります。

ピロリ菌の検査と除菌

胃がんとの関連が示されているピロリ菌については、検査を受けて感染が確認された場合、除菌治療を行うことでリスクを低減できる可能性があります。特に、家族に胃がんの方がいる場合や、慢性胃炎を抱えている方は、一度検査を受けることが考えられます。

塩分の摂取を控える

塩分の多い食事が胃の粘膜を刺激し、胃がんのリスクと関連する可能性があるとされています。塩辛い食品や加工食品の摂取を控え、野菜や果物を取り入れた食生活を心がけることが望まれます。

禁煙

喫煙は胃がんのリスク因子の一つとされています。禁煙に取り組むことが、胃がんを含むさまざまながんのリスク低減につながる可能性があります。

定期的な胃の検診

40歳以上の方は、胃内視鏡検査やバリウム検査を定期的に受けることが推奨されています。自治体の胃がん検診を活用することで、費用を抑えて検査を受けられる場合があります。症状がなくても、定期検査を習慣にすることが早期発見への近道です。

飲酒量の見直し

過度な飲酒は胃の粘膜にダメージを与えることが知られています。適度な飲酒を心がけ、胃への負担を軽減することが健康維持につながります。

まとめ

胃がんは、初期段階では自覚症状に乏しく、見逃されやすい疾患の一つです。しかし、胃のもたれや違和感、薬が効かない胃の痛み、黒い便といったサインに早めに気づくことができれば、早期発見・早期治療への道が開けます。「いつもと違う」と感じたときは自己判断で様子を見続けるのではなく、消化器内科などの医療機関を受診することをお勧めします。日ごろの生活習慣の見直しと定期的な検診を組み合わせることが、胃がんと向き合ううえでの大切な一歩となります。

参考文献

国立がん研究センター「胃がんについて」

厚生労働省「がん対策情報」

国立がん研究センター がん情報サービス「胃がん」