【北中米Ｗ杯】アイスランド指揮官　三笘薫の負傷に言及「Ｗ杯に出場できないのは本当に残念」

サッカー男子アイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督が、ＭＦ三笘薫（ブライトン）の不在について本音を明かした。

日本代表は３１日に国際親善試合アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）を控えており、３０日には会場で前日会見を実施。グンラウグソン監督は「森保（一）監督は日本で非常にすばらしいサッカー文化を作り上げました。しっかりと規律が取れていて、そして戦術的にも技術的にも新しい方法でしっかりとチームを作り上げている。謙虚であり、そしてハードワーカーの集まりだ」と印象を語った。

日本代表にとって北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）前、最後の実戦となる。中心選手として活躍が期待された三笘がケガによってメンバー外になった点には「三笘選手が、明日もそうだが、Ｗ杯に出場できないということは私自身本当に残念に思っている」と吐露した。

アイスランドも一部の主力メンバーが出場しないものの、負けるつもりはさらさらない。「明日の試合というのは極めて厳しい試合になる。観客を黙まらせるような試合をする必要がある。タフな試合になることは間違いない。観客がシーンとするような試合になれば」と不適な笑みを浮かべた。