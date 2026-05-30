

天空の鳥居 高屋神社 香川県観音寺市

香川県観音寺市が、市の美しい自然や観光名所の魅力を紹介する風景写真のコンテストを開催します。募集期間は2026年6月1日～8月31日、テーマは「わたしが撮った、観音寺市の絶景」です。

応募者のInstagramのアカウントを公開設定にしてください（審査の結果発表まで）。次に観音寺市シティプロモーションInstagramアカウント(@kanonji_pr＜外部リンク＞)をフォローし、「#かんおんじふぉと2026」のハッシュタグと共に、必要事項（タイトル、撮影場所、撮影日時）をキャプションに入れて投稿します。

応募者本人が撮影し、未発表のものに限ります。過去の作品（おおむね5年以内）も受け付けます。合成など過度に編集を加えた写真の応募は不可ですが、トリミングなど軽微な加工の写真は応募可能です。他の写真コンテストとの重複応募はできません。

最優秀賞や優秀賞など8点に観音寺市の特産品が贈られます。入賞作品は、2027年の観音寺市シティプロモーションカレンダーの写真に採用されます。