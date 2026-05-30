雑誌の連載、テレビのレギュラー出演、商品開発や食のイベント――寝る間も惜しむように働く、東京・恵比寿の予約が取れない日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん（53）が出版した書籍は、通算100冊以上。愛と料理で人生のお悩みを解決する“問答レシピ”形式で人気を博した「週刊文春」の連載「笠原将弘のご自愛めし ちゃんと食ってるか!?」の書籍化（文藝春秋刊）を機に、料理人としての原点を伺った。（全6回の1回目／続きを読む）

「中学生のころ、自分の部屋にオーブンレンジがあってケーキを焼いてました」人気店“賛否両論”笠原将弘（53）の写真を一気に見る



笠原将弘さん（撮影 志水隆／文藝春秋）

1年間にわたる連載「あと一周はできそう」

――1年間にわたる「週刊文春」の連載「笠原将弘のご自愛めし ちゃんと食ってるか!?」が終わりました。いかがでしたか。

笠原将弘さん（以下、笠原） 週刊誌の連載ってもっと大変なのかと思ってたけど、想像していたよりあっという間だった。もちろん大変でしたけど、あと一周はできそう。

――朝一番にテレビの生放送の収録を終えて、店に戻ってすぐ撮影ということも多かったですよね。ちゃんと寝ていますか。

笠原 そんなに寝なくても大丈夫な体になってしまった。若い頃はやっぱり寝たよね。よく言うじゃないですか、若い頃はたくさん寝れるから遅刻するって。あんまり遅刻するおじいさんとかいないじゃん。寝坊するおじいさんとかね。俺はけっこう朝は強いようだし、店に行ったらすることはいくらでもあるから、起きたらもう店に行っちゃおうみたいな感じで、ずっと仕事はしています。

ラジオにネタを書いて送ったり、オーブンレンジでケーキを焼いたり

――笠原さんは焼き鳥店の一人息子として育たれて、高校卒業後に「吉兆」に入社されて9年間修業されました。それまでは明確に料理人を目指されていたというよりも、パティシエになりたかったと。

笠原 近所に住んでいたおじいちゃんから、なぜか新品のオーブンレンジをもらって、置く場所がないから俺の部屋に。中学生で自分の部屋にオーブンレンジがあるやつは俺だけだったから、友だちが面白がって見に来て、レンジについてきたレシピ本を見ながらケーキを焼いてふるまってました。それを面白がったお袋が道具やなんだいろいろ買ってきてくれて、チョコレートケーキとかシュークリームとか、いろいろ焼いてたね。お袋はコーヒーが好きだったから、おやつにちょうどよかったんじゃないの。あとはラジオが好きで、ネタを考えて書いては送って、採用されたこともある。そんな感じでしたね。

「パティシエになりたい」って話したら「吉兆」を紹介されて

――高校卒業後、料理人の道を選ばれたのは？

笠原 パティシエの世界選手権というのをたまたまテレビで観て、「パティシエになりたい」って親父に話したら、「おう、いいじゃねえか」って。まあでも親父はパティシエがなんなのかもわかってなくて、「どうせやるなら一流のところでやれ」って「吉兆」を紹介されて、もう親父に言われるがままに。小さい頃から親父のことはずっと尊敬していたし、僕も「どうせやるなら一流のところでやりたい」と思って、「料理人は10年で一人前」という親父の教えを守ってやってましたね。

――お父さまを亡くされたことをきっかけに家業を継がれて、その後「賛否両論」を始められてからまもなく22年。雑誌の連載のほかにもメディアにもたくさん出演されて、いわゆる有名人といいますか、当時の笠原さんは、将来の自分がこうなっている姿を想像していましたか？

笠原 してないですよ。有名人とも思ってないし、ふつうに料理人で。夢はありましたよ。雑誌に出たいなとか、テレビ出たいなとか、売れたいなっていうのは。ラッキーなのは自分でお店が持てたくらいかな、と思いますよ。たまたま自分はラッキーで、いろんなお仕事ができてる。

「指針というかね、自分の軸というかね、そういうものはあります」

――日本料理の料理人、なのに、餃子もお上手ですし。

笠原 それはもういろんな仕事を引き受けてるから、やらざるを得なくなちゃった。

――このままでいいのかなって思うときはありますか。

笠原 常に思ってますよ。

――連載では人生や健康のお悩みを食で解決してくださいましたが、お題への回答も明確で、レシピも作りやすくて美味しくて、わりと迷いがないのかなって思っていたんですよ。

笠原 いやそんなことないですよ。指針というかね、自分の軸というかね、そういうものはあります。でもやっぱり悩みもあれば、いろんな人と話をして、いろんな意見を聞いて、心揺れるときもあるしさ、不安な夜もある。いろんな本を読んでこういう考え方もあるな、ちょっとそうしてみるかとか。そんなもんですよ。

撮影 志水隆／文藝春秋

〈仕事でもなく、メディア出演でもない…人気料理人・笠原将弘（53）が本当にやりたいこと〉へ続く

（中岡 愛子）