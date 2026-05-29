ABEMA×テレビ朝日報道局の新報道検証ドキュメンタリー放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、テレビ朝日報道局との共同プロジェクトによる新たな報道検証ドキュメンタリー番組『改めて、取材しました。』を６月６日（土）夜11時より放送することを決定した。
『改めて、取材しました。』は、かつて世間を大きく騒がせた人物や事件、複雑な背景を持つ社会問題を“改めて取材”し、当時は十分に光が当たらなかった視点から事象を見つめ直す、報道検証ドキュメンタリー。
６月６日（土）の#１と６月13日（土）の#２では、「関東連合」と「児童買春・小児性愛」をテーマに放送。“関東連合元リーダー・見立真一容疑者について、取材の中で浮上した”カンボジア潜伏説”を取材し、近年問題となっている匿名・流動型犯罪グループ“トクリュウ犯罪”との関与を追う。また後半では、児童買春・小児性愛をめぐる実態も取材。東南アジアのラオスを舞台にした児童買春の実態や小児性愛者の葛藤や治療・更生のプロセス、AI技術を悪用したディープフェイクの問題などセンシティブなテーマにも踏み込んでいく。
さらに６月20日（土）の#３では、千葉・柏の人気ラーメン店「王道家」に密着し、“スパルタ指導”と令和時代の人材育成を検証。翌週６月27日（土）の#４では、夜の街で働く女性など若者が抱える悩みや中年の孤独、孤独死をめぐる関係者への取材を通して、“孤独・孤立”という社会課題を見つめる。
また、番組では各テーマに合わせて毎回異なるナレーターを起用。#１、２の「関東連合」では、重厚感のある声と確かな表現力で知られる声優・東地宏樹が、「児童買春・小児性愛」は紗倉まなが担当。さらに#３「スパルタ修業」は、俳優の坂上忍の参加が決定し、デリケートなテーマに寄り添いながら物語を紡ぐ。
騒動の渦中は光が当たらなかった視点から事象を見つめ直す報道検証ドキュメンタリー番組『改めて、取材しました。』は、６月６日（土）より毎週土曜夜11時放送。
（C）AbemaTV, Inc.
『改めて、取材しました。』は、かつて世間を大きく騒がせた人物や事件、複雑な背景を持つ社会問題を“改めて取材”し、当時は十分に光が当たらなかった視点から事象を見つめ直す、報道検証ドキュメンタリー。
さらに６月20日（土）の#３では、千葉・柏の人気ラーメン店「王道家」に密着し、“スパルタ指導”と令和時代の人材育成を検証。翌週６月27日（土）の#４では、夜の街で働く女性など若者が抱える悩みや中年の孤独、孤独死をめぐる関係者への取材を通して、“孤独・孤立”という社会課題を見つめる。
また、番組では各テーマに合わせて毎回異なるナレーターを起用。#１、２の「関東連合」では、重厚感のある声と確かな表現力で知られる声優・東地宏樹が、「児童買春・小児性愛」は紗倉まなが担当。さらに#３「スパルタ修業」は、俳優の坂上忍の参加が決定し、デリケートなテーマに寄り添いながら物語を紡ぐ。
騒動の渦中は光が当たらなかった視点から事象を見つめ直す報道検証ドキュメンタリー番組『改めて、取材しました。』は、６月６日（土）より毎週土曜夜11時放送。
（C）AbemaTV, Inc.