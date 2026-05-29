山下美月、乃木坂46卒業後初の単独主演舞台 観に来てほしいOGメンバーとは
【モデルプレス＝2026/05/29】女優の山下美月が5月29日、都内で開催された舞台「成瀬は天下を取りにいく」記者会見に、藤野涼子、山崎静代、ISSEI、天宮良、田畑智子、演出のG2とともに出席。舞台を観に来てほしい乃木坂46のOGメンバーについて語った。
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本作は、主人公・成瀬あかりが全力で我が道を突き進む姿が読者を魅了し、2024年の「本屋大賞」はじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈のデビュー作「成瀬は天下を取りにいく」（新潮文庫刊）と続編「成瀬は信じた道をいく」（新潮社刊）を原作に構成した舞台版。周囲におもねることなく自由に生きる成瀬の姿や、成瀬に影響を受けて新しい生き方を見つけていく人々の姿が生き生きと描かれた原作は、滋賀県大津市を舞台にした新たな青春小説として、世代を超えた多くの読者の心を捉えている。
本作は山下にとって、乃木坂46を卒業して以降、初の単独主演舞台。観に来てほしいOGメンバーを尋ねられると「全員で来てほしいですね。やっぱり人数が多いグループなので、総出で来てもらえれば会場も全部埋まると思うので（笑）。全員、1人残らず来てくれたら嬉しいなと思います」と微笑んだ。
久しぶりの舞台出演については「0からのスタートだと思って、この舞台は挑みたいな」とし、「確実に言えるのは、10代の時に舞台に立たせていただいていた時よりも、絶対にお芝居のことが大好きになってはいる」と断言。そして「本当に本当に久々に舞台に立てるのがすごく楽しみですし。もちろん楽しみという気持ちだけではダメだと分かっているんですけど、この原作を読んだ時に、絶対に自分にとって宝物のような役になるだろうなというのが本当に想像ついたので、全力でやりきるしかないなと思っています」と力を込めていた。
成瀬役の山下は「本当に大人気の原作、そして本当に面白く、たくさんの方から愛されているこの『成瀬』を舞台化させていただくということで、この最強で天才なあかりを私に演じられるかなとすごく不安には思っていた」と吐露。その上で、「若干プレッシャーになりつつ（笑）、本当に本当に楽しみで。今年の夏はこの成瀬とともに爽やかに全力で精一杯駆け抜けていけたらいいなと思っておりますので、私も成瀬の役柄に助けてもらいながら、成瀬がたくさんの人を救っていったように、私も観てくださっている皆さんの心をちゃんと救えるような、そんな主人公を演じさせていただきたいなと思っております」と語った。（modelpress編集部）
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◆山下美月主演舞台「成瀬は天下を取りにいく」
本作は、主人公・成瀬あかりが全力で我が道を突き進む姿が読者を魅了し、2024年の「本屋大賞」はじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈のデビュー作「成瀬は天下を取りにいく」（新潮文庫刊）と続編「成瀬は信じた道をいく」（新潮社刊）を原作に構成した舞台版。周囲におもねることなく自由に生きる成瀬の姿や、成瀬に影響を受けて新しい生き方を見つけていく人々の姿が生き生きと描かれた原作は、滋賀県大津市を舞台にした新たな青春小説として、世代を超えた多くの読者の心を捉えている。
◆山下美月、舞台を観に来てほしいOGメンバー
本作は山下にとって、乃木坂46を卒業して以降、初の単独主演舞台。観に来てほしいOGメンバーを尋ねられると「全員で来てほしいですね。やっぱり人数が多いグループなので、総出で来てもらえれば会場も全部埋まると思うので（笑）。全員、1人残らず来てくれたら嬉しいなと思います」と微笑んだ。
久しぶりの舞台出演については「0からのスタートだと思って、この舞台は挑みたいな」とし、「確実に言えるのは、10代の時に舞台に立たせていただいていた時よりも、絶対にお芝居のことが大好きになってはいる」と断言。そして「本当に本当に久々に舞台に立てるのがすごく楽しみですし。もちろん楽しみという気持ちだけではダメだと分かっているんですけど、この原作を読んだ時に、絶対に自分にとって宝物のような役になるだろうなというのが本当に想像ついたので、全力でやりきるしかないなと思っています」と力を込めていた。
◆山下美月、主演舞台に意気込み
成瀬役の山下は「本当に大人気の原作、そして本当に面白く、たくさんの方から愛されているこの『成瀬』を舞台化させていただくということで、この最強で天才なあかりを私に演じられるかなとすごく不安には思っていた」と吐露。その上で、「若干プレッシャーになりつつ（笑）、本当に本当に楽しみで。今年の夏はこの成瀬とともに爽やかに全力で精一杯駆け抜けていけたらいいなと思っておりますので、私も成瀬の役柄に助けてもらいながら、成瀬がたくさんの人を救っていったように、私も観てくださっている皆さんの心をちゃんと救えるような、そんな主人公を演じさせていただきたいなと思っております」と語った。（modelpress編集部）
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