10番を背負ってW杯に臨む堂安。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　日本代表の10番が、芸能界を代表する大物との２ショットを披露した。

　長い2025-26シーズンを終えたのも束の間、森保ジャパンの選手たちは欧州から帰国し、国内で代表活動をスタート。北中米ワールドカップを前に、まずは５月31日のアイスランドとの壮行試合に向けて、トレーニングを続けている。
　忙しない日々を過ごすなか、堂安律は親交のある明石家さんまさんと再会し、エネルギーチャージしたようだ。堂安は５月28日にインスタグラムを更新。握手とバッテリーの絵文字を添え、さんまさんと２人で日本代表のユニホームを広げる写真をアップした。

　ともに満面の笑み。充実した時が伝わる１枚を見たファンからは「さんまさん嬉しそう(笑)」「ステキな２ショット！」「120％充電して優勝しましょう」「やっと！半年ぶりに日本での試合楽しみすぎる」といったコメントが寄せられている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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