日本代表10番が超大物と再会！満面笑みショットに反響「ステキな２ショット！」「120％充電して優勝しましょう」
日本代表の10番が、芸能界を代表する大物との２ショットを披露した。
長い2025-26シーズンを終えたのも束の間、森保ジャパンの選手たちは欧州から帰国し、国内で代表活動をスタート。北中米ワールドカップを前に、まずは５月31日のアイスランドとの壮行試合に向けて、トレーニングを続けている。
忙しない日々を過ごすなか、堂安律は親交のある明石家さんまさんと再会し、エネルギーチャージしたようだ。堂安は５月28日にインスタグラムを更新。握手とバッテリーの絵文字を添え、さんまさんと２人で日本代表のユニホームを広げる写真をアップした。
ともに満面の笑み。充実した時が伝わる１枚を見たファンからは「さんまさん嬉しそう(笑)」「ステキな２ショット！」「120％充電して優勝しましょう」「やっと！半年ぶりに日本での試合楽しみすぎる」といったコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】激熱！日本代表10番＆お笑い界トップの２ショット
長い2025-26シーズンを終えたのも束の間、森保ジャパンの選手たちは欧州から帰国し、国内で代表活動をスタート。北中米ワールドカップを前に、まずは５月31日のアイスランドとの壮行試合に向けて、トレーニングを続けている。
忙しない日々を過ごすなか、堂安律は親交のある明石家さんまさんと再会し、エネルギーチャージしたようだ。堂安は５月28日にインスタグラムを更新。握手とバッテリーの絵文字を添え、さんまさんと２人で日本代表のユニホームを広げる写真をアップした。
ともに満面の笑み。充実した時が伝わる１枚を見たファンからは「さんまさん嬉しそう(笑)」「ステキな２ショット！」「120％充電して優勝しましょう」「やっと！半年ぶりに日本での試合楽しみすぎる」といったコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】激熱！日本代表10番＆お笑い界トップの２ショット