“現役の看護師”グラビアアイドル、メイドコス姿が「スタイル抜群」「美しすぎ」 ウエスト58cm
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、28日までにinstagramを更新。メイドコス姿を披露した。
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇り、SNSでは近影を度々披露し話題を呼んでいる。
そんな彼女が「おはよ〜」と投稿したのは自身のソロショット。ショート丈のトップス×ミニスカートのメイドコス姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎ」「今日もかわいい」といった声が集まっている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇り、SNSでは近影を度々披露し話題を呼んでいる。
そんな彼女が「おはよ〜」と投稿したのは自身のソロショット。ショート丈のトップス×ミニスカートのメイドコス姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎ」「今日もかわいい」といった声が集まっている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）