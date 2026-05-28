（台北中央社）公共放送「公共テレビ」が運営する動画ストリーミングサービス「公視+」で来月2日から、人気アニメ「葬送のフリーレン」第1シーズンの台湾語吹き替え版が配信開始される。台湾語吹き替え版の予告編が公開されると、視聴者からは「『昔の語り芸っぽさ』とローカル感が加わった」「戦闘やつっこみのパートにリズム感が増した」などの好意的なコメントが寄せられている。



毎週火曜日に2話ずつ更新する。中国語、日本語吹き替え版も併せて配信し、自由に切り替えられる。サービス地域は台湾のみだが、広告無しで無料で視聴できる。



公視+は近年、アニメの台湾語吹き替え版を積極的に配信しており、日本のアニメではこれまで「SPY×FAMILY」や「パリピ孔明」で台湾語版を公開。台湾の若いアニメファンから注目を集めている。



（洪素津／編集：名切千絵）