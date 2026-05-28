入院中の夫に大学時代の先輩が接近… 「怖すぎる、」「気が狂いそう」『サレタ側の復讐』第9話【ネタバレあり】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第9話が27日放送された。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「職場で堂々と…」抱きしめられようとする篠田麻里子
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第9話では、将生（落合モトキ）との関係を修復したと思った矢先、浮気現場を目の当たりした佳乃。そして将生から「浮気じゃない。本気なんだ」と離婚を突きつけられ、怒り狂い暴走する佳乃は、警察沙汰を起こしてしまう。
一方で、七瀬（増子敦貴）と順調に親交を深める奈津子と、昏睡状態に陥ってしまった樹（高松アロハ）が意識を取り戻し、2人でやり直すと決めた麗奈。幸せな2人に、佳乃の黒い影が忍び寄った。
佳乃は奈津子と七瀬の食事の場に偶然を装って居合わせたほか、樹の見舞いを装って麗奈にも近づいた。このシーンにはSNS上で「怖すぎる、」「気が狂いそう」などのコメントが寄せられている。
【場面写真】「職場で堂々と…」抱きしめられようとする篠田麻里子
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
一方で、七瀬（増子敦貴）と順調に親交を深める奈津子と、昏睡状態に陥ってしまった樹（高松アロハ）が意識を取り戻し、2人でやり直すと決めた麗奈。幸せな2人に、佳乃の黒い影が忍び寄った。
佳乃は奈津子と七瀬の食事の場に偶然を装って居合わせたほか、樹の見舞いを装って麗奈にも近づいた。このシーンにはSNS上で「怖すぎる、」「気が狂いそう」などのコメントが寄せられている。