元AKB48メンバー、1歳息子の手作りバースデーケーキ＆花束プレートが話題「センス抜群」「おしゃれで素敵」夫はロッテ・石川柊太選手
【モデルプレス＝2026/05/28】元AKB48、SKE48の大場美奈が5月27日、自身のInstagramを更新。息子の1歳誕生日の手作りケーキとプレートを披露した。
【写真】夫はロッテ投手 元AKB「売り物みたい」1歳息子への手作り“スマッシュケーキ”
大場は「べびるんの1歳の誕生日 お誕生日当日は夜ごはんでおもてなし インスタとTikTokで調べて 花束プレートとスマッシュケーキを作りました」と投稿。ハート型のにんじんやじゃがいも、肉、ブロッコリーなどがハート模様のクッキングシートで花束のように包まれたプレートと、上に1粒のイチゴが乗り、側面をカットしたイチゴで飾った手作りのスマッシュケーキ（1歳の誕生日を迎える赤ちゃんが手づかみで豪快に食べるケーキ）を公開した。
「これはもう単に母の自己満です。笑 手際よくないからてんやわんやしたけど作れてよかった 満足」とコメント。「スマッシュケーキをお家でやるのはかなりドキドキしましたが 思いっきりケーキに手をつっこんだ時の顔やそのあと勢いよくケーキを掴んでるべびるんの笑顔が忘れられないくらい可愛かったので やってよかったなぁって思い出」とも記し、上半身裸でクリームまみれになりながらケーキを食べている息子の姿も投稿している。
この投稿に、ファンからは「ケーキ可愛すぎる」「センス抜群」「ケーキもプレートも美味しそう」「売り物みたい」「愛情たっぷり」「豪快さが最高」「おしゃれで素敵なお祝い」などと反響が寄せられている。
大場は、千葉ロッテマリーンズ・石川柊太投手と2023年に結婚。2024年12月27日、自身のYouTubeチャンネルにて、不妊治療を経て第1子を授かったことを発表し、2025年5月1日に第1子長男が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】夫はロッテ投手 元AKB「売り物みたい」1歳息子への手作り“スマッシュケーキ”
◆大場美奈、息子誕生日の手作りケーキ＆プレート公開
大場は「べびるんの1歳の誕生日 お誕生日当日は夜ごはんでおもてなし インスタとTikTokで調べて 花束プレートとスマッシュケーキを作りました」と投稿。ハート型のにんじんやじゃがいも、肉、ブロッコリーなどがハート模様のクッキングシートで花束のように包まれたプレートと、上に1粒のイチゴが乗り、側面をカットしたイチゴで飾った手作りのスマッシュケーキ（1歳の誕生日を迎える赤ちゃんが手づかみで豪快に食べるケーキ）を公開した。
◆大場美奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ケーキ可愛すぎる」「センス抜群」「ケーキもプレートも美味しそう」「売り物みたい」「愛情たっぷり」「豪快さが最高」「おしゃれで素敵なお祝い」などと反響が寄せられている。
大場は、千葉ロッテマリーンズ・石川柊太投手と2023年に結婚。2024年12月27日、自身のYouTubeチャンネルにて、不妊治療を経て第1子を授かったことを発表し、2025年5月1日に第1子長男が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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