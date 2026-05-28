黒島結菜、ドラマ撮影の休憩中に編み物「これはバッグを編んでいるところ」 『未解決の女』現場のオフショットに反響「すごい」「手先が器用なんですね」
俳優の黒島結菜（29）が28日まで、出演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00）の公式インスタグラムに登場。休憩中に編み物を楽しむオフショットが公開された。
【写真】「これはバッグを編んでいるところなんだそう」撮影の休憩中に“せっせ”と編み物をする黒島結菜
本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。『未解決の女』シリーズの6年ぶりの新作となる。
投稿では「#未解決の女 撮影日誌」と題し、「休憩中に編み物をする」黒島の楽しげな写真をアップ。「これはバッグを編んでいるところなんだそう」と紹介した。
コメント欄には「そうなのね！」「結菜ちゃん編み物でバッグ作れるんですね すごい」「手先が器用なんですね」「空き時間の編み物いいですね」「楽しそうに編んでるね」「どんなバックになるのか出来上がりが見たい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「これはバッグを編んでいるところなんだそう」撮影の休憩中に“せっせ”と編み物をする黒島結菜
本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。『未解決の女』シリーズの6年ぶりの新作となる。
コメント欄には「そうなのね！」「結菜ちゃん編み物でバッグ作れるんですね すごい」「手先が器用なんですね」「空き時間の編み物いいですね」「楽しそうに編んでるね」「どんなバックになるのか出来上がりが見たい」などと、さまざまな反響が寄せられている。