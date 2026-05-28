高血圧対策にも！1000人絶賛の「旨みじゅわ〜」バター醤油しいたけ

しいたけの旨味成分「グアニル酸」がすごい！

しいたけの旨味成分である「グアニル酸」は血液をサラサラにしたり、血圧を下げる効果があるといわれています。そんなしいたけの旨味を存分に堪能できるシンプルで簡単なレシピをご紹介します。



じっくり加熱をして旨味を引き出す

1. しいたけの上にバターをのせて蒸し焼きにする





2. しんなりしたら醤油をかけて完成





箸が止まらないおいしさ





つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「簡単でとってもおいしい」「ビールにも合う」など、レシピの簡単においしく作る方法を絶賛する声がたくさん届いています。

グアニル酸は生のしいたけよりも干すことで増加するので、調理する前に天日干しをするとより旨味が増しますよ。ぜひお試しください。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。

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