見取り図リリー、冠ラジオで結婚電撃発表 盛山がその場で祝儀を手渡す
お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）が、27日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』内で結婚を発表した。
【写真】めでたい！リリー、冠ラジオで結婚電撃発表 盛山が祝儀手渡す
番組終盤にサラッと「結婚しました」と切り出すと、盛山晋太郎の追及を受ける形で「紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と報告。婚姻届の証人は、盛山が務めたことも明かされた。
盛山が祝儀袋を手渡すと、リリーがその場で開けて「えっと…30万円です！ありがとう！」と生々しく発表する一幕も。盛山が「オレ、初めてかも。目の前で祝儀袋破かれたの」と笑わせるなど、めでたいムードでトークが進んでいった。
リリーは1984年6月2日生まれ、岡山県出身。2007年、盛山晋太郎と「見取り図」を結成した。2018年12月にはMBS「オールザッツ漫才」優勝、19年1月には第四回上方漫才協会大賞の大賞を受賞。『M-1グランプリ2020』では3位に輝いた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】めでたい！リリー、冠ラジオで結婚電撃発表 盛山が祝儀手渡す
番組終盤にサラッと「結婚しました」と切り出すと、盛山晋太郎の追及を受ける形で「紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と報告。婚姻届の証人は、盛山が務めたことも明かされた。
盛山が祝儀袋を手渡すと、リリーがその場で開けて「えっと…30万円です！ありがとう！」と生々しく発表する一幕も。盛山が「オレ、初めてかも。目の前で祝儀袋破かれたの」と笑わせるなど、めでたいムードでトークが進んでいった。
リリーは1984年6月2日生まれ、岡山県出身。2007年、盛山晋太郎と「見取り図」を結成した。2018年12月にはMBS「オールザッツ漫才」優勝、19年1月には第四回上方漫才協会大賞の大賞を受賞。『M-1グランプリ2020』では3位に輝いた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。