TVアニメ「株式会社マジルミエ」のが27日までに公式サイトを更新。2月に降板を発表した越谷仁美役の声優・花守ゆみりの後任について言及した。

「第2期から越谷仁美を演じるのは東内マリ子に決定」と発表し声優・東内マリ子が後任を務めると伝えた。

本発表にあたり、東内マリ子からのメッセージも公開された。

作品の印象については「魔法少女が魔法を使って怪異を退治するシーンがあまりに爽快で、『私も魔法を使ってみたい！』と思いました。ただ、魔法少女という職業は軽い気持ちで背負えるものではないという責任の重さも描かれていて、本当にその道を選ぶかと考えると、わからないなとも感じます。魔法少女だけでなく周りのキャラクターたちも魅力的なので、もしその世界にいたら、何かしらの立場で関わろうとしていたかもしれません」とコメント。

越谷仁美の印象と演じるにあたっての意気込みについては「とてつもなくかっこよく、そして器の大きな方です。『楽勝』という言葉の裏に、どれだけの葛藤や挫折があったのか。それを一切感じさせず、ふわりと笑ってみせるその姿に、強さと揺るぎない信念を感じ、強い憧れを抱いています。越谷仁美という人間が持つ魅力のすべてを胸に、お芝居を通してしっかりと届けられるよう、真摯に向き合っていきたいと思っています」とした。

2月1日には公式から「この度、越谷仁美役 花守ゆみりさんにつきまして、所属事務所であるtomorrow jam様との協議を重ねた結果、越谷役の降板が決定したことをお知らせいたします」と発表。「本件に関しては、事務所様から降板のお申し出をいただき、慎重に協議を重ね、双方合意の結果となっております。新しいキャストにつきましては、詳細が決まり次第別途お知らせいたします」としていた。

なお、花守の降板理由については明かされていない。