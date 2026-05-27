ロッキーズは菅野智之投手（36）が27日（日本時間28日）の敵地でのドジャース戦に先発することを発表した。すでにドジャースは大谷翔平投手が（31）が先発することを発表しており、日本投手の投げ合いが実現することとなった。

ロッキーズのシェーファー監督は前日25日（同26日）には「菅野の登板はまだ決まっていない。水曜に投げるかもしれないし、ズレるかもしれない」としていたが、この日になって先発が決定。菅野は22日（同23日）のダイヤモンドバックス戦に先発しており、中4日でマウンドに上がることとなる。

大谷はドジャース・ロバーツ監督がすでに同日の先発を明言しており、この日の試合前には「現時点では打つと思う。何か状況が変わらない限りは」と2戦続けて投打同時起用する方針を明かした。

大谷と菅野はメジャーで打者・大谷と投手・菅野の直接対決はあるものの、投げ合いはまだない。日本屈指の先発投手2人がメジャーの舞台で初対決となるか、注目が集まっている。

投打のメジャーでの対決は5打数4安打、2本塁打2打点と大谷に軍配が上がっている。NPB時代も2打数2安打と大谷が菅野を攻略していた。